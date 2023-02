Mariangela Correale, la campionessa del sorriso

Umiltà e un bellissimo sorriso, che ha mantenuto durante tutta l’intervista, sono le doti principali di Mariangela Correale, atleta della nazionale italiana paralimpica della Federazione Italiana Danza Sportiva, FIDS, che al PlayHall di Riccione, si è laureata campionessa italiana di WheelChair, danza paraolimpica nella categoria freestyle, e vice campione nella categoria conventional.

Le competizioni di danza in carrozzina, ricordiamo, si sono svolte dal 10 al 12 febbraio al Centro Multifunzionale, situato nel cuore della città romagnola.

Correale, 35 anni, di Sarno (SA), ha un diploma di maestra di ballo in carrozzina di secondo livello conseguito presso il MIDAS, Maestri Italiani di Danza Sportiva, e attualmente collabora con l’associazione sportiva e scuola di ballo Gabry Dance a Poggiomarino (NA).

Purtroppo, al momento, il WheelChair non è sport olimpico, ma si spera lo diventi per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

L’abbiamo incontrata, conversando, non solo di sport, ma soprattutto per scoprire le sue doti umane.

Quanto è stata dura arrivare al titolo di campionessa italiana?

Da quanto tempo pratichi questo sport?

Quante volte a settimana ti alleni?

Che sensazione provi quando balli?

Libertà. Riesco ad esprimere con la danza quello che non riesco a raccontare con le parole. Mi sento me stessa.

Devi dire grazie a qualcuno o solo a te stessa?

Alla mia famiglia, soprattutto a mia madre, la mia spalla forte, che mi appoggia in tutte le mie decisioni e mi è vicina in questo percorso, e poi al mio allenatore Gabriele Cretosi, che è stato il primo a credere in me.