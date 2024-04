‘Marconi: onde di innovazione’ alla Casa del Municipio IV di Roma

Spettacolo gratuito in scena dal 25 al 28 aprile

Il 25 aprile 2024 segnerà il 150° anniversario della nascita di uno dei più grandi innovatori della storia moderna, Guglielmo Marconi.

Per onorare la memoria e l’eredità di questo pioniere della comunicazione, la Casa del Municipio IV ospiterà ‘Marconi: onde di innovazione’, spettacolo teatrale scritto da Sergio Basile, diretto da Yuri Napoli e prodotto da IDS – Imprenditori di Sogni, selezionato come vincitore dell’Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’evento offrirà al pubblico un affascinante viaggio attraverso la vita e le realizzazioni di Guglielmo Marconi. Coniugando teatro, musica e tecnologia, celebrando il genio di Marconi e il suo rivoluzionario impatto sulla comunicazione.

Gli spettatori saranno coinvolti in interazioni immersive e coinvolgenti, partecipando attivamente a momenti chiave della storia.

IDS, ormai una realtà affermata del panorama teatrale contemporaneo, è formata da un collettivo di artisti che condividono la loro visione per creare un’esperienza autentica e formativa. In questo spettacolo hanno realizzato un percorso dinamico che esplorerà la vita e le invenzioni di uno dei più grandi geni italiani e mondiali.

In scena, un gruppo di artisti, tra emergenti e affermati, allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e altre accademie importanti italiane, e anche gli allievi della Scuola di Recitazione di IDS – Imprenditori di Sogni di sogni, la rinomata ‘Italian Drama School’.

Le rappresentazioni di ‘Marconi: onde di innovazione’ avranno luogo il 25, 26, 27 e 28 aprile, ore 21:00, presso la Casa del Municipio IV, situata alla fine di Viale Rousseau a Casal de’ Pazzi.

L’ingresso all’evento è gratuito, tuttavia i posti sono limitati.

Si prega pertanto di prenotarsi online sul sito www.idsculture.com per garantire la partecipazione.

con Luca Bruccini, Sofia Bruccini, Emanuele Boscioni, Francesco Perinelli, Barbara Scoppa, Leonardo Cesaroni, Domizia D’Amico, Giorgia Battistoni, Luca Egidi, Matteo Caranfa, Andrea Buccolini, Enrico Maria Ruggeri, Stefano Antonucci, Marzia Meddi, Alisia Pizzonia, Irene Ragnoni, Martina Pantano, Stella Camelio, Sara Colafranceschi, Daniele Marini, Mariano Viggiano, Davide Rosetti, Simone Grande, Luigi Mezzanotte, Eugenia Faustini, Giacomi Doni, Miriam Pallotta, Lorenzo Rossi