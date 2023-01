Marciani: Selezioni per Servizio Civile Universale al Comune di Napoli

Scadenza invio domande: ore 14:00 del 10 febbraio 2023

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il bando per la selezione 118 ragazzi e/o ragazze tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale presso il Comune di Napoli.

In particolare i soggetti interessati potranno scegliere tra i due progetti che l’Amministrazione comunale ha presentato ‘Giovani per il cambiamento’ e ‘Giovani per l’assistenza’.

I progetti prevedono di impiegare i giovani in attività di supporto all’ente. Nello specifico, ‘Giovani per il cambiamento’ mira ad implementare le attività di animazione per rafforzare la socializzazione di giovani della nostra città. ‘Giovani per l’assistenza’ mira invece a creare attività per fronteggiare l’esclusione sociale di giovani a rischio.

Dichiara l’Assessore ai Giovani e Lavoro Chiara Marciani:

Con questi due progetti per 118 giovani abbiamo voluto ampliare le opportunità di poter avere accesso ad un percorso di formazione che consentirà di migliorare le proprie competenze, conoscere maggiormente il mondo del lavoro della pubblica amministrazione e mettersi al servizio della propria città per un anno.

Gli aspiranti operatori dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023.