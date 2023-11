Made in Italy, Borgonzoni: ‘Ddl procede suo iter legislativo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Durante l’esame del Disegno di legge Made in Italy approvati in Commissione Attività produttive della Camera emendamenti per le imprese culturali e creative ad integrazione delle norme già previste dal Governo.

In linea con quanto fatto nel PNRR, il provvedimento introduce nuovi strumenti a sostegno delle imprese culturali e creative, che grazie a questa iniziativa finalmente avranno una definizione giuridica che riconosce e valorizza le principali caratteristiche di un’industria fondamentale per la crescita culturale ed economica del Paese.