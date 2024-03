Luvo Barattoli Arzano, tutto facile contro il Crotone

La partita finisce 3 a 0

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto facile per la Luvo Barattoli Arzano nella gara interna con il Crotone. La sfida con le calabresi termina con un rotondo 3 – 0 utile a rimpinguare la classifica alla vigilia della sosta pasquale.

Coach Antonio Piscopo commenta:

Le ragazze hanno affrontato la gara con la giusta concentrazione. Avevo chiesto impegno ed una volta in campo non lo hanno fatto mancare. Una bella iniezione di fiducia in vista dello sprint finale del campionato.

Il primo set dura un attimo. Pochi scambi subito dopo il fischio d’inizio e poi la Luvo Barattoli Arzano comincia a prendere il largo: 8 – 3. La frazione diventa un monologo.

Per Allasia c’è solo l’imbarazzo della scelta, ogni servizio viene trasformato in punto. La parte del leone la fa la coppia centrale Suero mette a segno 5 punti, uno in meno di capitan passante che firma anche la palla del 25 – 11.

Le cose non cambiano più di tanto nel secondo set. Il Crotone non riesce a creare grattacapi alla squadra di casa che va avanti per la sua strada, 16 – 6.

Coach Piscopo ne approfitta per dare spazio in campo a Sofia Carpio e Marianna Silvestro, le due atlete ripagano la fiducia del tecnico mettendo a segno due punti a testa.

Fra gli altri numeri del parziale da segnalare il poker messo a segno da Nicole Putignano, suo anche il punto del 25 – 12 finale, arrivato dopo 21′ di gioco.

Nel terzo set alla marcia verso il successo partecipa anche Palmese. Tra una giocata e l’altra c’è anche il tempo per concedere 14 punti al Crotone. Chiude Passante al quarto tentativo.

Per il campionato di serie B1 femminile arriva adesso la pausa pasquale, prossima gara il 6 aprile alle ore 18 in casa della Pallavolo Fasano.

Luvo Barattoli Arzano 3

Pallavolo Crotone 0

(25 – 11; 25 – 12; 25 – 14)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 5, Passante 9, Suero 10, Allasia 2, Sanguigni 4, Putignano 12, Piscopo V. (L) Carpio 3, Palmese 2. Non entrate: Piscopo F., Dello Iacono. All. Piscopo A.

Pallavolo Crotone: Belotti 2, Sant’Ambrogio 5, Capone, Kus 7, Bellanca 1, Cesario 2, Maggipinto (L), Caliò F., Caliò G. Non entrate: Sansa, Cosentino, Murru. All. Asteriti

Arbitri: Giuseppe Mastronicola di Bitonto e Marcello Rutigliano di Terlizzi

Note. Durata set: 19′; 21′; 20′. Battute sbagliate Arzano: 9, Battute punto Arzano: 7, Muri punto Arzano: 8. Battute sbagliate Crotone: 4, Battute punto Crotone: 1, Muri punto Crotone: 4.