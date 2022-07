‘L’urlo di Jimmy’ al Nouveau Théâtre de Poche

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio, ore 21:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli andrà in scena lo spettacolo ‘L’urlo di Jimmy’, liberamente tratto da ‘Party time’ di Harold Pinter. Costumi Fabiana Amato, luci Vincenzo Langellotti, regia Peppe Miale.

Personaggi – Attori

Terry – Flavio D’Andrea

Gavin – Davide Raffaello Lauro

Dusty – Chiara Malvano

Melissa – Laura Zaccaria

Liz – Irene Latronico

Charlotte – Niahm McCann

Fred – Mario Russo

Douglas – Gennaro Madonna

Jimmy – I personaggi della pièce

Invece di strangolare le due signore lì per lì, me ne tornai a casa e cominciai a scrivere ‘Party Time’! Harold Pinter

Io rispondo: “Ma come? Non sapete che ogni giorno vengono torturati decine e decine di uomini nel vostro Paese?”

Note di regia

‘Il bicchiere della staffa’, 1984, ‘Il linguaggio della montagna’, 1988, e ‘Party Time’, 1991, sono i tre mini-drammi attraverso i quali il drammaturgo inglese esplicita, in termini di allarmata e inquietante denuncia, il tema della Violenza.

Nei primi due testi riconosciamo nei personaggi di Victor Nicky e Gila de ‘Il bicchiere della staffa’ caratteristiche che rimandano ai desaparecidos argentini, così come nei personaggi de ‘Il linguaggio della montagna’ elementi indiscutibili ci rimandano ai soldati turchi ed al popolo curdo cui la parola è stata tagliata in bocca dagli oppressori.

In ‘Party Time’ Pinter allarga il confine della propria genialità drammaturgica, rendendo il luogo ed i personaggi protagonisti della storia metafora di un mondo allargato in cui il potere agisce non solo con le armi ma anche con gli strumenti della contemporaneità. I media innanzitutto, in tutte le loro possibili declinazioni. Il potere crea nella massa la Distrazione e la induce ad avere necessità che non immaginava di avere: durante il Party tutti spendono la totale interezza del proprio tempo/time nel continuo tentativo di affiliare al proprio club il più importante rappresentante del Potere, Gavin.

Fuori dalla stanza in cui si svolge la festa, qualcosa di terribile incombe. Eppure nulla è più forte della Distrazione e delle inutili necessità figlie della stessa. Chi è immune al meccanismo è miseramente e drammaticamente altrove, Jimmy. E, nella nostra umilissima lettura, tutti si prodigano e si spendono pensando di essere altro da Jimmy e contando di avere un destino altro, inconsapevoli che esiste già, e forse anche fuor di metafora, qualcosa di Jimmy in ciascuno di loro.

Quando storicamente si vivono momenti di dittatura, momenti in cui la violenza incombe sulla società, immaginare di esserne immuni è esercizio di ingenuità e inconsapevolezza non privo di colpevolezza. Una colpevolezza cui guardiamo con la tenerezza che si deve nel guardare uomini che non sono altro che lo specchio riflesso di ciascuno di noi.

Peppe Miale