Lombardia, pubblicato bando Concorso per scuole dedicato agli Alpini

Un’aquila, un berretto con la penna e gambe buone per affrontare i luoghi aspri e impervi. Sono i simboli che contraddistinguono gli Alpini, i soldati della montagna, protagonisti di 150 anni di storia italiana.

Per approfondire la loro conoscenza, le tradizioni legate alle Alpi, i loro struggenti canti a cappella e i tanti servizi che offrono alla società civile con spirito di altruismo e solidarietà, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia ha indetto la I edizione del concorso scolastico regionale.

Commenta soddisfatto Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti per dare piena attuazione alla legge regionale per la riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini di cui sono il primo firmatario e che è in vigore da ottobre 2020. Vogliamo promuovere e favorire la cultura letteraria, storica e musicale legata agli Alpini e alla loro Associazione che festeggia quest’anno il 103° anniversario. Grazie a questi bandi potremo premiare chi ha dedicato le proprie energie e la propria intelligenza ad approfondire la storia delle Penne Nere, dando così il proprio contributo a tenere viva la memoria e i valori di cui gli Alpini sono portatori da 150 anni.

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado che dovranno presentare un loro elaborato originale, tema, ricerca, uno spot, un brano di musica, canto o poesia, un disegno, manifesto, striscione, sito web, musical, cortometraggio, ecc., sul tema ‘Il Corpo degli Alpini da 150 anni custode della memoria, esempio di solidarietà’.

La partecipazione può essere individuale, frutto dell’elaborazione di un singolo studente, oppure di gruppo, uno o più gruppi all’interno di una classe, intera classe o classi consorziate composte da non più di 35 studenti.

Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo o informatico.

C’è tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 3 marzo 2023 per inviare, all’indirizzo del Protocollo Generale del Consiglio, protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ovvero consegna a mano o trasmesse per mezzo di raccomandata al Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia: Via Pirelli, 12 – 20124 Milano, la domanda di partecipazione con l’elaborato, la liberatoria e una scheda sintetica di progetto.

I plichi dovranno specificare all’esterno la dicitura: ‘Concorso Scolastico Alpini’, Scuola secondaria di primo oppure secondo grado, Elaborato individuale oppure Elaborato di classe/gruppo.

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da altro componente dell’Ufficio di Presidenza e composta da due componenti del Consiglio regionale, due designanti dall’A.N.A. e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si terranno a Palazzo Pirelli, in occasione del 2 aprile, ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’.

Inoltre, gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo e i loro accompagnatori, parteciperanno ad un viaggio di istruzione di due giorni in luoghi significativi della storia del corpo degli Alpini, tra cui il Museo Storico Nazionale degli Alpini di Trento e il Rifugio Contrin di Canazei (TN).

Informazioni dettagliate sul portale istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia all’indirizzo https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/comunicazione/lista-eventi/Dettaglio-evento/Eventi%20Istituzionali/2022/eve-bando-alpini-i-edizione