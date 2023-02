Lombardia, inaugurazione mostra di Pierangela Bilotta ‘Anima e corpo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’eterna lotta tra spirito e materia è al centro della ricerca pittorica di Pierangela Bilotta che nella mostra ‘Anima e corpo’, inaugurata oggi, 20 febbraio, a Palazzo Pirelli a Milano, racconta l’universo femminile tra sentimenti e stati d’animo contrapposti.

La mostra, curata dalla gallerista Elena Ferrari, è un’esplorazione introspettiva e intimista, tra simbolismo e surrealismo, che racconta la donna in tutte le sue più sfumature, le sue fragilità, le sue paure, le sue ansie.

Ma, soprattutto, Pierangela Bilotta mette al centro delle sue opere la forza delle donne, il loro desiderio di cambiare e la capacità di rinascere e di risorgere dalle proprie ceneri come una fenice, il suo coraggio e la sua capacità di trasformarsi e di rigenerarsi fino a “fiorire”.

Le opere esposte si snodano lungo un percorso che affronta inizialmente una situazione di disagio, in cui ci si trova in uno stato di malessere, di ansia e di angoscia.

Attraverso la sofferenza, si passa gradualmente ad una fase introspettiva, nella quale si cerca di elaborare il dolore per arrivare in fine al cambiamento, alla metamorfosi e alla rinascita.

Spiega Pierangela Bilotta:

Sottolinea il Consigliere regionale Franco Lucente:

Pierangela Bilotta racconta la forza e il coraggio delle donne. Non c’è categoria, mestiere, contesto sociale in cui le donne non emergano.

Le donne hanno spesso una marcia in più. La avevano anche in epoche in cui le possibilità sociali erano per loro minori, ma oggi è il tempo della consapevolezza.

La sfida è lanciata e sono le nuove generazioni a doverla raccogliere: un mondo in cui la libertà della donna non è negata o concessa, ma riconosciuta nella sua pienezza.

In cui non si parla di quote rosa, ma appare naturale che sia una donna a guidare un Governo, come successo di recente in Italia. Un percorso che anche l’arte, come dimostra il lavoro di Pierangela Bilotta, può favorire.