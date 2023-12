Lombardia, delegazione parlamentare del Vietnam a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Uno scambio di esperienze tra i sistemi elettorali della Lombardia e quelli dei governi locali del Vietnam.

È stato questo il tema del confronto che si è svolto oggi pomeriggio, 4 dicembre, a Palazzo Pirelli tra il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il Presidente della Commissione Affari istituzionali ed Enti locali Matteo Forte e una delegazione vietnamita guidata da Nguyen Thị Thanh, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, PCV, e Presidente del Consiglio per gli Affari Deputati della Commissione permanente dell’Assemblea Nazionale.

Ha evidenziato il Presidente Romani:

È stato un incontro interessante che ci ha permesso di confrontarci sui diversi meccanismi di governo dei territori, sui sistemi elettorali, sul rapporto degli eletti rispetto ai partiti di riferimento e rispetto ai territori.

Quella vietnamita è una realtà politica molto distante da noi, ma il confronto è un passo necessario per mantenere aperti canali di dialogo con un Paese che rappresenta un punto di riferimento nel sud est asiatico e che può essere per le nostre aziende e per la nostra economia una potenziale opportunità di investimento e uno sbocco di mercato.