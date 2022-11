Lombardia, convegno sui disturbi del comportamento alimentare

In programma il 1° dicembre a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Si svolgerà domani, giovedì 1° dicembre alle 9:30 a Palazzo Pirelli a Milano il convegno ‘Disturbi del comportamento alimentare: a che punto siamo?’ organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’associazione no-profit Filolilla.

Quando i disturbi del comportamento alimentare colpiscono una persona, coinvolgono inevitabilmente anche il suo intero sistema familiare: da qui l’obiettivo di sviluppare il convegno come occasione per un dialogo proficuo tra genitori e istituzioni.

Al convegno interverranno il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Direttore Responsabile della U.O. Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione presso Auxologico Piancavallo Leonardo Mendolicchio, il nutrizionista e psichiatra Stefano Erzegovesi e la Responsabile dell’Unità Operativa Complessa NPIA ASSST Monza e Università Milano Bicocca Renata Nacinovich.

Prenderanno parte alla tavola rotonda il Direttore Generale al Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, la Vice Presidente della Commissione regionale Sanità Simona Tironi, la rappresentante di Filolilla Anna Ballarino, la rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale Laura Stampini e la rappresentante di Anci Lombardia Sara Santagostino.