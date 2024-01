Lombardia, Baffi: apprezzato complesso lavoro per cittadini e fragili

Riceviamo e pubblichiamo.

‘La cura della mente diventa al pari di altre cure’: una grande svolta, grazie al complesso lavoro ed iter, guidato dalla Presidente della III Commissione Sanità in Regione Lombardia, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Patrizia Baffi.

Oggi, 23 gennaio, in aula durante la seduta del Consiglio a Palazzo Pirelli, è stato approvato il progetto di legge nr. 16 di iniziativa Consiliare ‘Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie’, di cui Baffi è relatrice in aula e prima firmataria, PDL di iniziativa dei Consiglieri regionali: Baffi, Anelli, Rozza, Monti, Invernici, Bulbarelli, Bocci e firmatari tutti i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

Così la Presidente della Commissione III, Patrizia Baffi, FDI, che continua:

Nel merito, insieme ai Commissari, abbiamo audito i tanti soggetti e portatori di interessi del territorio, raccolto le istanze dalle Comunità locali ed operatori del settore, ed addivenuti ad una sintesi in grado di intercettare e rispondere così al malessere psicologico dilagante, soprattutto nei giovani, ma non solo.

Il Presidente, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, ha commentato:

Abbiamo portato a termine un altro progetto di legge, che ha registrato una grande partecipazione dei territori e del mondo della sanità, a favore dei cittadini lombardi per una migliore qualità della vita e a tutela dei più fragili.

Il contesto da cui siamo partiti e la fotografia sulla salute mentale, redatta dal Ministero della Salute nel 2022, segnalava come 778.737 persone abbiano richiesto l’assistenza ai servizi specialistici di salute mentale nel corso del 2021.

A fianco di tale preoccupante contesto, i dati nazionali evidenziavano come il 3,3% dei ricoveri in pronto soccorso sia stato legato a problemi di salute mentale, di cui il 14,6% era ricoverato in ospedale, mentre il 72,1% veniva dimesso per essere gestito a domicilio.

In sintesi, 7 persone su 10, richiedono l’accesso ai servizi di salute mentale e non presentano condizioni sufficientemente gravi da richiedere il ricovero, ma necessitano comunque di una qualche forma di supporto psicologico.