Lombardia, al via progetto di legge che stanzia 100 milioni per RSA

Misure urgenti a sostegno delle RSA, per i DPI dei MMG e per gli specializzandi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Sono 100 i milioni messi a disposizione da Regione Lombardia per colmare i maggiori costi sanitari sostenuti dai gestori delle RSA per la riorganizzazione dell’assistenza a seguito della pandemia da Covid 19.

Lo prevede un progetto di legge approvato oggi a maggioranza dalla Commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti, Lega, che è anche relatore. Il documento, che approderà per la discussione in Aula in una delle prossime sedute consiliari, mette in campo misure urgenti a favore non solo delle RSA, ma anche dei servizi per disabili e per le comunità residenziali per le dipendenze.

Sono inoltre previste forniture di DPI per i medici di Medicina generale mentre per gli specializzandi è introdotto uno stanziamento di 1,5 milioni a titolo di premialità.

favore del provvedimento hanno votato Lega, FI, Fratelli d’Italia, le consigliere del gruppo Misto, Viviana Beccalossi e Patrizia Baffi, IV.

Astenuti PD e M5S, mentre il Consigliere di +Europa – Radicali, Michele Usuelli, non ha partecipato al voto in quanto, come dichiarato:

non coinvolto nei lavori di mediazione sul provvedimento.

Le dichiarazioni

Spiega il relatore Emanuele Monti:

Il progetto di legge, finanziato inizialmente con 50 milioni di euro, grazie al nostro emendamento porta lo stanziamento complessivo a 100 milioni di euro per dare risposte immediate. Non si tratta solo di un sostegno alle RSA ma, grazie a un secondo emendamento della Lega, estendiamo l’incremento tariffario a tutto il comparto sociosanitario. Il provvedimento garantisce inoltre una fornitura continuativa di dpi ai medici di famiglia e valorizza con un bonus economico i tanti medici specializzandi che sono impegnati quotidianamente nella gestione dell’epidemia. Per quanto concerne il settore sociosanitario, come sappiamo, gli stakeholder hanno manifestato parecchie difficoltà nel sostenere i costi sanitari a fronte delle disposizioni che li hanno costretti a riorganizzare le proprie attività erogative per un corretto utilizzo dei posti letto. Questo ingente sforzo finanziario ha messo in ginocchio gli enti gestori di cui l’85% è rappresentato da realtà no profit. Nel PDL viene, infine, prevista l’attivazione di contratti di lavoro flessibili, sottoscritti dagli enti di diritto pubblico per far fronte ad esigenze straordinarie sorte con l’epidemia.

Anche la Vicepresidente della Commissione, la forzista Simona Tironi ha voluto sottolineare come il provvedimento rappresenti

l’impegno sostanziale di Regione Lombardia per dare risposta alle impellenti necessità di ristorno sollevate dagli operatori socio sanitari, duramente provati dall’epidemia da Covid.

Nel motivare il voto di astensione del gruppo PD, il Vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti ha rimarcato l’accettazione di due emendamenti proposti, riguardo l’estensione dei ristori alle strutture per disabili e per le cure intermedie e l’istituzione presso l’Assessorato del Tavolo tecnico socio sanitario per la gestione dell’emergenza Covid.

Ha dichiarato Borghetti:

Per quanto riguarda il budget avremmo preferito che venisse accolta la nostra proposta che prevedeva il rimborso integrale dei maggiori costi sostenuti. Temiamo, infatti, che la cifra messa a disposizione non sia sufficiente e che ciò comporti in futuro un aumento delle rette a carico degli utenti.

Astensione anche per il M5S: Marco Fumagalli ha motivato la posizione del suo gruppo dichiarando che

si tratta di un provvedimento omnibus sulla sanità che incrementa i trasferimenti verso le RSA. Il giudizio è in generale favorevole ma è chiaro che le priorità di Regione sono altre e alla sanità si lasciano solo le briciole.

Scheda

Incrementi tariffari

È previsto un incremento tariffario per singola giornata su posto letto occupato accreditato e a contratto per tutte le prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali, Nello specifico, viene previsto un incremento tariffario forfettario pari a 12 euro.

Rifornimento DPI ai medici di medicina generale/pediatri libera scelta

Regione Lombardia, tramite le ATS territorialmente competenti, garantisce ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta una fornitura continuativa e costante di dispositivi di protezione individuale e medicali (mascherine chirurgiche), forniti dalla gestione commissariale e necessari per fronteggiare l’emergenza.

Collaborazione con il sistema universitario

Regione Lombardia collabora con le facoltà di Medicina e Chirurgia della università lombarde alla gestione dell’epidemia, tramite la messa a disposizione di medici specializzandi per tutte le attività necessarie alla sorveglianza e all’assistenza ai soggetti affetti da Covid-19. Ai medici specializzandi impegnati nell’emergenza pandemica Covid-19 è riconosciuta una premialità.

Contratti flessibili

Viene prevista l’attivazione di contratti di lavoro flessibili, sottoscritti dagli enti di diritto pubblico del sistema sanitario regionale, per far fronte ad esigenze straordinarie strettamente connesse con la gestione dell’epidemia.

Via libera anche a progetto di legge contro le dipendenze patologiche

La Commissione ha anche approvato il progetto di legge ‘Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche‘. Il testo, illustrato dal Presidente Monti, ha recepito numerosi emendamenti tra i quali quelli presentati dal Consigliere Barbara Mazzali, FdI, co-firmataria del PDL, che prevedono l’attivazione di attività di supporto e percorsi di formazione per chi sta affrontando il reinserimento sociale, misure di sostegno alle famiglie e creazione di luoghi dedicati per i minori con problematiche gravi, per ogni unità operativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale la definizione di un contratto annuale avente come base le rette per specifiche tipologie mentre restano invariati gli standard strutturali richiesti.