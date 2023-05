‘Livorno, l’estate più lunga del mondo’ presentata in Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Grande rilievo, tra l’altro, sarà dato allo sport, un ambito in cui Livorno da sempre eccelle.

Con queste parole il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato il via alla presentazione di ‘Livorno, l’estate più lunga del mondo’, il cartellone di eventi spettacolari, culturali e sportivi, molti di interesse turistico, della

lunga estate livornese che interessa non solo l’estate ma anche l’autunno, l’inverno e la primavera.

A presentare la kermesse in Regione, assieme al Presidente Giani, sono stati il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, l’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, quello al Commercio e Turismo, Rocco Garufo.

Il cartellone di eventi ‘Livorno, l’estate più lunga del mondo’, avviato lo scorso 18 aprile, si concluderà a fine dicembre. È giunto quest’anno alla seconda edizione dopo l’esperienza del 2022.

Oltre cinquecento sono gli appuntamenti in programma, fra cui tre mostre, ai quali assai probabilmente, strada facendo, si aggiungeranno altri eventi di rilievo.

Ha affermato il Sindaco Salvetti:

Un’altra lunga estate attende la città di Livorno, arricchita rispetto allo scorso anno di nuove ed interessanti iniziative.

La bella stagione darà un’ulteriore spinta al programma degli eventi che proseguiranno fino alla fine dell’anno, donando emozioni e divertimento.

La novità dell’estate 2023 sarà la Notte dello Sport, dalle 18 a notte inoltrata la Cittadella dello Sport in via dei Pensieri (per l’occasione chiusa al traffico veicolare, ndr) sarà animata da esibizioni di ogni specialità, a conferma della vocazione sportiva di Livorno, che detiene, tra l’altro, il più alto numero di medaglie olimpiche, mondiali ed europee tra le città italiane.