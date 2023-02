Le vite dei grandi ricordate da un bambino

A Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione di ‘Storia immaginaria della mia famiglia’ di Andrea Vianello

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Persone care sempre presenti o volti che tornano in mente in foto trovate per caso e custodite con cura nella memoria di un tempo che descrive gli anni sessanta e settanta del Paese in una dimensione intima e personale.

Il romanzo di Andrea Vianello ‘Storia immaginaria della mia famiglia’, che sarà presentato dall’autore assieme al presidente della Regione Eugenio Giani venerdì 17 febbraio alle 18:00 nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi in piazza Duomo 10, è insieme storia personale e collettiva e un’occasione di incontro e riflessione sui fatti che hanno scandito la storia italiana degli ultimi anni visti da una prospettiva inedita e originale.