Lazio, Ciacciarelli su conclusione lavori del Piano Trigoria II

Sono finalmente conclusi i lavori di realizzazione del Piano Trigoria II ‘Abitare in natura’, un progetto fortemente voluto e finanziato dal MIT che vede integrato un moderno piano ambientale e la qualità del territorio.

Grazie al Ministero delle Infrastrutture, alla Prefettura ed alla Regione Lazio, ATER prenderà in carico questi immobili per assegnarli alle famiglie delle Forze dell’ordine, consentendo loro di vivere in una nuova ed unica realtà caratterizzata dalla presenza integrale di tutti i servizi pubblici di base, come istituti scolastici, uffici postali, servizi sanitari, aree sportive, oltre che da un’ottima localizzazione essendo a soli sette km dal Grande Raccordo Anulare, il tutto garantendo il pieno rispetto del territorio e quindi della riserva naturale di Decima Malafede, ove è sito l’intervento, non solo prevedendo la tutela della vegetazione esistente, ma anche attraverso un nuovo piano di rinaturazione.

Un modello di sostenibilità ambientale che ritengo opportuno applicare anche nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica in sovvenzionata, dando vita a città giardino e luoghi ove vivere appieno il territorio e al contempo garantire la piena salvaguardia del sistema ecologico e paesaggistico.

Ringrazio il Ministro Salvini per aver fortemente creduto in questo progetto.