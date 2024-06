Lazio, Baldassarre: Fondi a sostegno rete CAV e lotta violenza donne

Impegnati 4.494.500 euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, e al Servizio civile, ha approvato la delibera di ripartizione delle risorse del ‘Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità’ annualità 2023 e della quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, impegnando complessivi 4.494.500 euro.

La delibera prevede 3.182.000 euro a favore della rete regionale dei centri antiviolenza, CAV, e delle case rifugio, CR, composta da 26 CAV e 10 CR; un milione di euro è destinato al ‘contributo di libertà’, azione promossa per sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza; 312.500 euro sono appostati per l’attivazione di un progetto sperimentale finalizzato al sostegno psicologico per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita.

L’Assessore Baldassarre dichiara: