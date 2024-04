Latina, presentata convenzione delega urbanistica

Ciacciarelli: ‘Percorso comune con Amministratori città’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nella giornata odierna si è tenuta, presso l’Hotel Europa di Latina, la presentazione alla cittadinanza della Convenzione siglata tra la Regione Lazio ed il Comune di Latina sulla delega delle funzioni pianificatorie, uno strumento che consentirà al Comune di Latina di avere un ampio margine di autonomia in materia urbanistica.

Fermo restando la competenza regionale in materia Paesaggistica e Vas, il Comune potrà direttamente esercitare importanti funzioni come, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale ed alle NTA, l’approvazione dei Piani Attuativi, dei Regolamenti Edilizi, dei Progetti per le Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità e molto altro.

L’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, dichiara: