La storia a lieto fine del gabbiano salvato dall’OIPA

C’è stato un lieto fine stavolta, ma sono tanti gli uccelli marini, le tartarughe e i piccoli mammiferi che muoiono a causa delle lenze, delle reti e degli ami abbandonati dai pescatori nel mare o a riva.

La storia arriva da Donnalucata, in provincia di Ragusa, dove un giovane gabbiano reale con un amo conficcato nel becco e la lenza impigliata tra gli scogli è stato salvato dall’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, grazie al tempestivo intervento del delegato, Riccardo Zingaro, allertato da una coppia di turisti.

Racconta Zingaro:

Il gabbiano era sotto il sole, sugli scogli, a una temperatura di oltre 40°, chissà da quanto tempo. Era ormai agonizzante.

Non è stato facile estrarre l’amo, ci sono voluti 45 minuti di particolari manovre; fortunatamente sapevo come fare, ma non si tratta di un’operazione semplice.

Lui si è fatto soccorrere ben volentieri: stava morendo per colpa dell’incuria di pescatori che non considerano quanto male possono fare agli animali abbandonando lenze, reti e ami nell’ambiente.

Lo scorso anno salvai persino un cane con un amo conficcato nella bocca.