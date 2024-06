La Sagra del Pesce sbarca a Monza

Due weekend di festa all’insegna del pesce e dei sapori del mare

Riceviamo e pubblichiamo.

Monza e tutte le località della Brianza si preparano ad accogliere la Sagra del Pesce, uno degli eventi culinari e folkloristici più attesi in Lombardia.

La manifestazione, che andrà in scena per due fine settimana, 14, 15, 16 e 21, 22, 23 giugno, in via Rosmini 11 a Monza, Fuoricampo, è dedicata ai sapori del mare, alla riscoperta delle antiche tradizioni dei pescatori e a ricreare un momento di svago dove la comunità possa ritrovarsi.

I partecipanti, che avranno a disposizione oltre 1.000 posti a sedere, al coperto, a cui si aggiungono le postazioni ricavate all’aperto nell’area verde, si potranno accomodare a tavola, parlare, condividere un pasto e trascorrere il tempo con i propri cari, partner e amici.

Bambine e bambini avranno a disposizione giostre – la ‘pesca dei cigni’, il ‘calcinculo’, lo ‘scivolo gonfiabile’, etc. – per divertirsi e un calesse trainato da un cavallo per compiere dei piccoli tour.

La Sagra del Pesce è un evento dal carattere popolare ma che punta a servire piatti di alta qualità, preparati da una brigata di cucina composta da professionisti che scelgono materie prime d’eccellenza e si affidano a fornitori selezionati.

È questo il format che Alessandro Fico e il team di organizzatori hanno messo in piedi per rendere i prossimi weekend indimenticabili.

Alessandro Fico, specializzato in grandi eventi a carattere gastronomico culturale, racconta:

Il mare, sin dal passato, è una delle principali fonti di cibo con la sua immensa varietà di prodotti, di gusti e di sapori, a maggior ragione in una penisola come l’Italia, circondata dal mare e arricchita anche da laghi e corsi d’acqua dolce. È un’opportunità per condividere il gusto autentico dei piatti tradizionali italiani, magari gustando un fritto misto e accompagnandolo con un bicchiere di vino pregiato. Le porzioni sono generose proprio per offrire un’esperienza culinaria appagante.

Il menu è così composto: fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, moscardini alla diavola, pesce spada alla marinara, risotto allo scoglio, vini del territorio, snack e bibite.

La Sagra del Pesce è a ingresso gratuito, inizia il venerdì sera e prosegue il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00, presso lo spazio in via Rosmini 11 a Monza.

È sempre consigliata la prenotazione tramite il sito web sagradelpesce.it o su WhatsApp al numero: 389-026555.

Inoltre, è sempre disponibile il servizio d’asporto per coloro che preferiscono assaporare le specialità di mare comodamente a casa propria.