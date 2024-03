La riscoperta del corpo nel teatro. Incontro sul fenomeno di inizio ‘900

Icra Project ospita il 6 marzo una lectio magistralis del professor De Marinis

La riscoperta del corpo nel ‘900. Un fenomeno culturale che investì gran parte dell’Europa e non solo, che nacque fuori dal teatro ma ci entrò di forza, prima di propagarsi in tanti altri ambiti come lo sport e la musica.

Se ne parlerà diffusamente nel corso della lectio magistralis a cura di Marco De Marinis del DAMS di Bologna, in programma il prossimo 6 marzo al Lyceum Danza Mara Fusco di Napoli dalle ore 10:00 alle 13:00 e riservato ad allievi ed ex allievi dell’Accademia di Mimodramma Icra Project.

De Marinis, grande storico e semiologo, tra i maggiori in Europa, traccerà le linee principali del fenomeno che investì il mondo agli inizi del secolo scorso.

Il focus sarà sullo sviluppo del fenomeno a partire dalla ginnastica, con il ripristino a fine ‘800 delle Olimpiadi, e poi il naturismo, il nudismo e dello sviluppo della Lebens-reform in Germania e darà vita a varie comunità, fra queste Monte Verità.

E poi la vasta eco risuonerà nel teatro, nella danza, nel mimo, nella pedagogia teatrale e nella regia. Citiamo solo alcuni nomi: V. Mejerchol’d, S. Bing, J. Dalcroze, R. Laban, M. Wigman, M. Graham, A. Artaud, I. Duncan, E. Decroux, J. L. Barrault e così via sino a M. Feldenkrais, K. Ono, J. Grotowski, senza dimenticare il maestro di canto francese di origini italiane F. Delsarte.

L’incontro rientra nell’ambito del progetto nazionale ‘Attori si nasce, ma si diventa’, riconosciuto dal MiC – Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, promosso da ICRA Project, diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, che promuove, inoltre, il progetto culturale Memorie Future, giunto all’ottava edizione.