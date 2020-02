‘La porte à côté’ a Galleria Toledo

In scena il 13 febbraio a Napoli in lingua francese con sottotitoli in italiano. Incontro con il cast il 12 febbraio all’Institut Français Napoli

Lei è psicologa, lui vende yogurt, abitano sullo stesso pianerottolo e si detestano. Da qui muove la trama di ‘La porte à côté’, la divertente e commovente commedia francese sul gioco delle parti, l’isolamento sociale e la disillusione amorosa.

Scritta da Fabrice Roger-Lacan e portata in scena dal Teatro Francese di Roma con la regia di Marco Belocchi e gli attori Alessandro Waldergan ed Hélène Sandoval, la pièce teatrale è in programma per la prima volta in Campania, in lingua francese con sottotitoli in italiano, al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, via Concezione a Montecalvario, 34, diretto da Laura Angiulli, giovedì 13 febbraio alle ore 20:30.

Lo spettacolo sarà anticipato, mercoledì 12 febbraio, alle ore 18:00 all’Institut Français Napoli, via Francesco Crispi, 86, da un dibattito aperto al pubblico con il cast.

I partecipanti all’incontro avranno la possibilità di acquistare il biglietto per lo spettacolo al prezzo scontato di €8,00.

‘La porte à côté’ è una commedia romantica e psicologica in cui i protagonisti dialogano tra loro e con il pubblico e danno vita a una storia classica ma sempre attuale: quella dell’incontro tra due persone diverse e senza nulla in comune, che finiscono per innamorarsi e doversi confrontare con i conflitti quotidiani.

Dialoghi pungenti e serrati, divertenti sketch e momenti commoventi. Si ride e si piange nell’elegante pièce francese, sentimentale e piena di carattere, serrata, movimentata e imprevedibile come una partita di ping-pong, giocata tra due comici.

Biglietteria

intero: €15,00

ridotto: €12,00 per convenzionati e over 65

under 35: €10,00

Acquisto online

Prenotazione consigliata!

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente o via mail.

Il ritiro del biglietto prenotato deve essere effettuato 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo diversa comunicazione.

Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo

M linea 1 / stazione Toledo / Montecalvario

convenzionati con Supergarage

via Shelley 11 – Napoli / tel. 081-5513104

Info e contatti:

t.+39 081-425037 – t.+39 081-425824

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

https://galleriatoledo.info/

https://www.facebook.com/galleriatoledo.ilteatro/

https://www.instagram.com/galleriatoledo/