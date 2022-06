‘La Morte prudente’, summa dell’opera di Lucia Stefanelli Cervelli

L’ultimo romanzo dell’intellettuale partenopea presentato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli

Non poteva che essere un luogo sacro, suggestivo e profondamente simbolico, come l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio, 14, a Napoli, ad ospitare, ieri 15 giugno, ore 16:30, l’ultima fatica letteraria della straordinaria intellettuale Lucia Stefanelli Cervelli, dal titolo ‘La Morte prudente‘, Edizione Emersioni.

Un luogo in cui il senso di appartenenza, l’emozione nata dalla condivisione del linguaggio e della scrittura, così tanto declamate da questa meravigliosa interprete della Cultura partenopea, si esplicano in tutta la loro possanza e divengono così concrete da incarnarsi, stimolando il pensiero.

Voglio significati, persone che condividano il mio sentire ed ho voluto accanto a me, anche nel pubblico, amicizie vere, che sanno cosa sia il rispetto, che condividono il mio stesso sentire. Ci sono altri che sono qui solo idealmente, bloccati a casa per motivi di salute o impossibilitati per lavoro, che sento qui ora con noi. Sono stanca di un mondo che non mi rappresenta più, questa è davvero la chiusura di un cerchio. Ce l’ho con l’editoria, ecco perché non pubblicherò più nulla. Non si può riconoscere il valore di un’opera e rifiutarla per portare avanti strategie di mercato. Se dovessi scrivere altro, rimarrà nel privato. Che si torni ad una critica letteraria militante per dare dei punti di riferimento ai ragazzi. Temo solo una cosa dal futuro: il fraintendimento. Accettate o ripudiate pure, ma non fraintendete!

Queste le parole con cui l’autrice, a cui mi lega un rapporto di profondo e sincero affetto e di condivisione di intenti, insieme alla sua eccezionale anima gemella, l’altrettanto geniale Antonio Cervelli, conclude il suo intervento.

Perché partire proprio dall’epilogo invece di raccontare dall’inizio quella che, più che una presentazione, è stata un’ulteriore occasione di crescita?

Perché non menzionare in modo dettagliato e cronologico gli interventi, citando singolarmente relatori – Esther Basile e Maria Antonietta Selvaggio – e moderatore – Carmela Maietta?

Perché Lucia, nel corso di questi anni, oltre che il suo infinito amore, mi ha fatto il regalo più grande, donandomi delle chiavi di lettura altre e insegnandomi che qualsiasi prospettiva, anche quella più apparentemente distorta, può essere d’aiuto a scoprire aspetti che, diversamente, non sarebbero mai stati messi in luce.

Basta solo cambiare angolo di osservazione e tutto assume un significato diverso. Mai fissarsi sulle proprie idee, mai tenere il punto, quanto lavorare di sottrazione ed andare all’essenza per vedere il nucleo, da cui tutto si dipana. Questo il suo più grande insegnamento di vita. Quello che resta, alla fine, è Lucia, non le considerazioni altrui, per quanto ineccepibili e condivisibili.

Un libro complesso, ma solo per chi pigramente non si mette in discussione, per chi non ama le sfide, per chi preferisce non interrogarsi e non dedicarsi a riflessioni filosofiche, per chi non cerca spunti, per chi si accontenta della banalità di restare nello stesso posto, anche mentale.

Una triade di personaggi principali, ma un unico filone alla scoperta di una libertà autonegante nel suo affermarsi. Ed ecco l’ossimoro onnipresente, complice e amico di tutti i lavori di Lucia, che si muove alla ricerca di un senso smarrito o mancante del vivere.

Per gli altri, allora, diventa un testo necessario. La scoperta e la riscoperta di una parte di sé, il rimpianto di ciò che avremmo potuto essere, il rimorso per ciò che non è stato, o ciò che ci consente un’identificazione, una prospettiva di vita o una mancanza, come saggiamente notato dal Professor Gennaro Oliviero, proprietario dell’incantevole Giardino di Babuk, in via Foria, il quale, inaspettatamente, prima che si chiudessero i lavori, ha avvertito forte l’esigenza di testimoniare il suo elogio in pubblico all’opera di Lucia e ha concluso con una celeberrima frase di Marcel Proust:

Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso.

E, non a caso, la dolcissima dedica che Lucia mi fece, regalandomi il suo libro lo ricorda molto:

A Lorenza, nella profonda risonanza che individua quanto suggerisce la Parola e si rende fraterna all’anima. Con tanta stima e affetto. Lucia Stefanelli Cervelli 06/12/2021

Erano tempi ancora incerti, in piena emergenza pandemica, ma nell’intimità della sua casa ne parlammo come di una creatura vivente, come dei personaggi in carne ed ossa, anche se, a ben vedere, in questo libro sono solo pretestuosi e necessari per andare oltre, verso quell’interiorità che ci caratterizza in quanto esseri umani.

Quello che a tutti gli effetti è da considerarsi il punto di arrivo dell’opera di Lucia, coincide con un’evoluzione personale e professionale, che passa attraverso momenti di dolore e fastidi quotidiani, stemperati da una salvifica ironia, che guarda con occhio fisso prima e strabico poi, che, da un’ottica del tutto privilegiata elogia la follia e denuncia l’innocenza dei perversi, che culmina in un’epifanica visione dell’esistenza.

Cos’altro si può aggiungere se si sa, si sente di essersi dati completamente? Ripetersi all’infinito per svilire il senso ultimo della Parola? Giammai, afferma perentoriamente Lucia!!!

E va a spiegarci ciò che ha scritto in quel foglietto che ha avuto cura di dare a ciascuno di noi prima dell’inizio dell’evento. Una lucida critica delle problematiche a cui il mondo editoriale soggiace per squallidi meccanismi di mercato.

Un testo che, con elogi e complimenti viene rifiutato da una delle più importanti agenzie editoriali del Paese – Grandi & Associati – con la seguente motivazione:

“Indubitabile l’attrazione per una scrittrice di valore come Lucia Stefanelli Cervelli. Editorialmente, tuttavia, c’è purtroppo un aspetto che non può essere trascurato. Spiace rimarcare che l’editoria maggiore, conformista e ormai quasi sorda all’originalità, anche a quella che si presenta senza eccessive sottolineature, coltiva una convinzione da cui pare impossibile smuoverla: considera pubblicabili i testi o di giovani e giovanissimi esordienti, o di autori già affermati. Livello qualitativo, diritture ideali, gusto, pubblico di riferimento sembrano criteri di selezione non più praticati. I criteri di scelta non sono venuti meno del tutto, ma sono parecchio mutati, e tengono conto di valutazioni di ordine commerciale in cui un’opera come questa difficilmente può rientrare”.

È lei stessa ad evidenziare, sotto più o meno velate sollecitazioni, quanto ‘La Morte prudente’, libro assolutamente insolito in questo contesto, non goda di diritto di cittadinanza, rimanendo dialogo sussurrato all’orecchio di alcuni privilegiati estimatori.