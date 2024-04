La Cesport torna al successo contro l’Ortigia

Espugnata Siracusa per 11 – 4, arrivano tre punti importantissimi in chiave salvezza

Vittoria che sa di rinascita per la Cesport Italia, che a Siracusa batte nettamente l’Ortigia per 11 – 4 e raccoglie tre punti d’oro in chiave salvezza contro una diretta concorrente; successo che consente ai partenopei di uscire dalla crisi di risultati che non li vedevano vittoriosi dal lontano 17 febbraio, quasi tre mesi.

Partenza forte per i gialloblù che dopo poco si portano sul 3 – 0 grazie a Radice, Bouchè e Femiano, che torna in acqua dopo praticamente tre partite, l’Ortigia si porta sul meno uno ma Dario Esposito fissa il risultato sul 4 – 2 dopo otto minuti.

Nel secondo periodo la Cesport non concede nulla agli avversari, Orbinato para, l’attacco va a bersaglio con Auletta e Bouchè, e a metà gara sono gli ospiti a condurre per 6 – 2.

Il terzo tempo si apre col gol dell’Ortigia, ma la Cesport sembra rivivere i tempi migliori della stagione, Femiano, Dario Esposito e Felicella portano i propri compagni sul 9 – 3 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo periodo la Cesport amministra, il gol di Auletta chiude il match, poi le squadre vanno a segno una volta ciascuno con la tripletta personale di Dario Esposito per il definitivo 11 – 4.

Grande prova del collettivo che si lascia alle spalle le brutte prestazioni di questa prima metà del girone di ritorno, sugli scudi ancora una volta Luca Orbinato tra i pali, i senatori Dario Esposito e Alessandro Femiano, il cui ritorno ha ridato qualità e spessore all’attacco della Cesport, ed Alessandro Esposito che pur non riuscendo a segnare ha fornito una grande prova di cuore e sacrificio.

Nonostante l’importanza del match le due squadre si sono affrontate con grande correttezza, il tutto merito dell’ottima direzione di gara dell’arbitro Scarciolla.

Con questo successo la Cesport porta ad otto i punti di vantaggio sull’Ortigia, nell’attesa di conoscere i risultati delle altre squadre immischiate nella zona salvezza, riagganciando il Nuoto 2000 al sesto posto a tre giornate dal termine della stagione.

Ora testa ai Lions, prossimi avversari dei partenopei ed al momento squadra più in forma del campionato.

Ortigia Academy-Cesport Italia 4 – 11

(2 – 4; 0 – 2; 1 – 3; 1 – 2)

Ortigia Academy: Reina, Polizzi, D’Arrigo, Bordone, Capodieci, Sicali 1, Tringali, Foti 1, Scordo 2, Russo, Monaco, Giacomazzi, Gibilisco, Contarino. All. Fazekas

Cesport: Orbinato, Felicella 1, Corcione R., Perrotta, Bouchè 2, Soprano, Corcione C., Esposito D. 3, Auletta 2, Esposito A., Pratali, Femiano 2, Capitella, Radice 1. All. Gagliotta

Arbitro: Scarciolla