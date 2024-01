La Cesport si aggiudica il derby contro il San Mauro

Gialloblù vittoriosi alla Scandone per 8 – 6 nel match d’esordio del 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

Comincia nel migliore dei modi il 2024 della Cesport che dopo una gara giocata colpo a colpo e un’accelerata decisiva nelle battute finali ha la meglio sul San Mauro per 8 – 6 conquistando i primi punti in campionato: successo di vitale importanza che consente ai ragazzi di Gagliotta di scavalcare i rivali in classifica portandosi a meno uno dalla salvezza diretta.

Avviso schock dei gialloblù, che, dopo pochi secondi, si trovano sotto di due gol dopo due errori grossolani, ci pensano Radice e Perrotta, ben servito da Auletta, a suonare la sveglia per la Cesport per il 2 – 2 dopo otto minuti.

Nel secondo periodo i locali si portano per la prima volta in vantaggio grazie ad una bella conclusione di Dario Esposito ma il San Mauro ribatte dopo poco per il 3 – 3 al cambio campo; da menzionare i due portieri Luca Orbinato e Fausto Vettor per la tante parate decisive.

A parti invertite la Cesport si porta per tre volte in vantaggio grazie ad un rigore guadagnato e trasformato da Perrotta, Radice e Bouchè su un passaggio al bacio di Claudio Corcione; per due volte il San Mauro pareggia i conti. Cesport avanti per 6 – 5 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo tempo la Cesport piazza il break decisivo con due conclusione velenose di Felicella, primo gol in gialloblù per lui, e Radice che relegano il San Mauro a meno tre fino alla rete ospite sullo scadere che rende meno amaro il passivo per la squadra di Andrè.

Termina 8 – 6 per la Cesport che scaccia via l’ultimo posto in classifica trovando le certezze giuste per dire la sua in questo campionato.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Con una grande iniezione di fiducia le Cesport tornerà in acqua sabato 20 gennaio a Catania contro i Muri Antichi.

Complimenti a tutti e avanti così!

Cesport Italia – San Mauro 8 – 6

(2 – 2; 1 – 1; 3 – 2; 2 – 1)

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta 2, Bouchè 1, Soprano, Corcione C., Esposito D. 1, Auletta, Esposito A., Corcione R., Femiano, Capitella, Radice 3. All. Gagliotta

San Mauro: Vettor, Mele 1, D’Agostino, Carlevalis, Selcia 1, Esposito D. 1, Iaccarino, Russo, Andrè 1, D’Avanzo, Sarnataro 1, Ventura, Caputo, De Martino 1. All. Andrè