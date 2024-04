La Cesport ospita la capolista Muri Antichi alla Scandone

Attesissimo match in programma il 6 aprile a Napoli

Archiviata la sosta per le vacanze di Pasqua, torna in acqua la serie B di pallanuoto, la quattordicesima giornata di campionato vede in programma il match tra Cesport Italia e Muri Antichi, fischio d’inizio sabato 6 aprile, ore 18:00, ad opera del signor Alessandro Carrer.

Sfida difficile per i partenopei che affrontano l’avversario peggiore nel momento peggiore della stagione, con la Cesport che nel girone di ritorno ha raccolto appena un punto in quattro partite, vedendosi risucchiata nuovamente nelle zone buie della classifica.

A cinque giornate dal termine i gialloblù sono sesti a più tre sulla zona play-out, ma ciò che più preoccupa è che la squadra di Gagliotta non riesce più ad esprimersi ai livelli del girone d’andata, quando la Cesport si è resa protagonista di un exploit che ha lasciato tutti a bocca aperta, chiudendo il girone d’andata a meno due dal quarto posto.

Purtroppo, il mese di marzo ha rimesso tutto in discussione, come testimonia la sconfitta di misura subita contro il San Mauro due settimane fa, in cui la Cesport conduceva 5 – 0 a metà gara, per poi sparire dall’acqua, lasciando al San Mauro l’intera posta in palio.

La salvezza è ancora lontana, e sicuramente occorre fare molto di più per raggiungerla, motivi per i quali anche sabato contro la prima della classe è richiesto il massimo da parte di tutti per cercare di sovvertire il pronostico e strappare un risultato positivo.

Non sarà facile, perché, oltre alle qualità immense della squadra catanese, c’è da considerare che i Muri Antichi non vincono da due partite, con le avversarie che hanno ridotto il gap e non aspettano altro che un passo falso per poter tentare l’aggancio.

Vedremo chi sarà a spuntarla.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.