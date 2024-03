La Cesport non va oltre il pareggio col Basilicata

Alla Scandone termina 6 – 6

Riceviamo e pubblichiamo.

Manca l’appuntamento con i tre punti la Cesport Italia che nella seconda giornata di ritorno impatta per 6 – 6 contro il Basilicata giocando una partita decisamente sottotono soprattutto in attacco, quest’oggi orfano di Bouchè.

Si poteva fare sicuramente di più ma in un girone così difficile per quanto possa sembrare stretto il risultato, è comunque un punto importante in chiave salvezza per i partenopei dal momento che i gialloblù si allontanano di una lunghezza sia dai play-out che dall’ultimo posto.

Prima fase di studio per entrambe le squadre, il Basilicata si porta in vantaggio, dopo poco la Cesport pareggia i conti con Alifante ed è 1 – 1 dopo i primi otto minuti.

Nella seconda frazione la Cesport passa per la prima volta avanti nel punteggio ancora con Alifante, da qui in poi la difesa gialloblù subisce il gioco e l’aggressività dei lucani che in poco tempo si portano in vantaggio sul 4 – 2, Femiano su rigore accorcia prima del cambio campo.

A parti invertite la Cesport pareggia per due volte i conti con Dario Esposito e Femiano, ma ad otto minuti dal termine è ancora il Basilicata a condurre per 6 – 5 con l’attacco partenopeo che stenta a decollare.

L’unica emozione dell’ultimo tempo è il pareggio di Radice per il definitivo 6 – 6; nel finale entrambe le squadre provano senza successo a portare la partita a casa, merito anche dei due portieri.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Bravi a riprenderla ma sicuramente la Cesport per poter centrare la salvezza diretta dovrà fare molto di più di quanto visto oggi, le avversarie sono tutte forti e la prova del Basilicata quest’oggi lo dimostra.

La speranza è che possa tornare quanto prima quella cattiveria agonistica che ha accompagnato i gialloblù nel girone d’andata.

Ora testa al Salerno, prossimo avversario della Cesport sabato 16 marzo alle 18:00 sempre alla Scandone.

Basilicata – Cesport Italia 6 – 6

(1 – 1; 3 – 2; 2 – 2; 0 – 1)

Basilicata: Cozzolino Pipicelli, Di Palma, Orlandino, Cafaggi, Silipo 2, Fiorillo 1, Paolillo, Russo, Nadj, Magliulo 3, Sciubba, D’Antonio, Miraldi, Signorelli. All. Bruschini

Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Alifante 2, Perrotta, Izzo, Corcione R., Corcione C., Esposito D. 1, Auletta, Esposito A., Pratali, Femiano 2, Capitella, Radice 1. All. Gagliotta

Arbitro: Luciani