La Cesport Italia supera per 10 – 8 la Rari Nantes Napoli

La Cesport tornerà in acqua il 15 aprile a Caserta contro l’Azzurra99

La Cesport Italia si aggiudica il derby contro la Rari Nantes Napoli dopo tre tempi di grande equilibrio ed uno splendido ultimo quarto che permettono ai gialloblù di rimanere ai piani alti della classifica, che vedono ancora tre squadre in un punto con la Prota Giurleo avanti e Cesport e Volturno ad inseguire.

Si ferma, invece, la corsa della Rari Nantes che, dopo aver battuto nettamente le altre due battistrad,a paga dazio al Circolo Canottieri Napoli contro la squadra di Gagliotta.

Cesport avanti per due volte nella prima frazione con Dario Esposito e Claudio Corcione, brava la Rari a pareggiare in entrambe le circostanze.

Nella seconda frazione i Luciano provano a scappare, la Cesport rimane a galla grazie a Dario Esposito e Femiano; 5 – 4 Rari Nantes al cambio campo.

A parti invertite sale in cattedra capitano gialloblù, che dopo il pareggio momentaneo di Perrotta ed il nuovo vantaggio Rari, realizza tre reti in serie coi padroni di casa che riescono a trovare il gol del meno uno allo scadere; Cesport avanti per 8 – 7 a sette minuti dal termine.

Alessandro Esposito allunga per la Cesport, ancora Femiano con un capolavoro realizza il 10 – 7 per i suoi prima del gol della Rari Nantes per il definitivo 10 – 8 Cesport.

Non era semplice, data anche l’assenza di Bouchè, eppure la Cesport ha scacciato via la rabbia accumulata contro il Bari ed è riuscita a compattarsi nel momento decisivo avendo ragione su un avversario di valore; ora serve trovare continuità.

La Cesport tornerà in acqua sabato 15 aprile a Caserta contro l’Azzurra99.

Rari Nantes Napoli – Cesport Italia 8 – 10

(2 – 2; 3 – 2; 2 – 4; 1 – 2)

Rari Nantes Napoli: Longo, Scarpati, Scognamiglio, Marsili, Tiberio 3, Auletta 3, Renzuto Iodice, Fontana 1, Corcione S. 1, Basile, Radice, Cuomo, Romano. All. Marsili

Cesport Italia: Orbinato, Di Maro, Pasquariello, Perrotta 1, Grazioso, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 2, Corcione R., Esposito A. 1, Liotti, Femiano 5, Capitella. All. Gagliotta

Arbitro: Barra