La Cesport Italia impegnata a Siracusa contro l’Ortigia

In palio punti salvezza pesantissimi

Archiviato lo stop interno contro la capolista Muri Antichi, la Cesport Italia si appresta ad affrontare lo scontro diretto per la salvezza contro l’Ortigia Academy in terra sicula, quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare.

I gialloblù inseguono una vittoria che manca dall’ultima giornata del girone d’andata contro il Messina, e per come si è messa la situazione i tre punti sono quasi un obbligo per la compagine di Gagliotta, che ha tre punti di margine sulla zona play out e cinque sui prossimi avversari, appare dunque chiaro che una sconfitta contro l’Ortigia metterebbe tutto definitivamente in discussione, con la Cesport che si troverebbe a lottare per la salvezza fino alle battute finali del campionato, di contro una vittoria potrebbe avere un peso importantissimo per il finale di stagione.

Se da un lato la Cesport ha dimostrato contro i Muri Antichi di aver fatto alcuni passi in avanti dal punto di vista della prestazione, dall’altro i troppi errori individuali commessi hanno condizionato pesantemente il risultato, motivo per cui contro l’Ortigia occorre fare molto di più sotto questo aspetto per evitare brutte sorprese, nonostante il valore della compagine siciliana che, in casa, ha sempre tenuto testa a qualunque avversario e scenderà sicuramente in acqua coi favori del pronostico, obbligata come la Cesport a raccogliere l’intera posta in palio.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Il match avrà inizio sabato 13 aprile alle ore 12:30 e sarà diretto dal signor Michele Scarciolla di Monza.