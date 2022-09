Kenya: Ruto e Odinga sostengono il Marocco

Con un tweet il candidato sconfitto alle presidenziali precisa la sua posizione

A Raila Odinga, candidato sconfitto da William Ruto alle ultime elezioni presidenziali keniote, è stato attribuito un falso Tweet, in cui gli viene fatto dire che la decisione del Presidente William Ruto di ritirare il riconoscimento del Polisario da parte del Kenya era incostituzionale.

In risposta, Railé Odinga ha formalmente negato queste informazioni, pubblicando la sua smentita per proprio conto. Quest’ultimo non ha nemmeno menzionato la RASD, ma il Polisario. I due ex rivali per la Presidenza keniota sostengono quindi entrambe il Marocco.