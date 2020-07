Internet veloce nel pisano, lavori a Terricciola, Capannoli e Vecchiano

Interverrà l’Assessore all’innovazione della Toscana Vittorio Bugli

Continuano ad aprirsi, uno dietro l’altro, i cantieri della banda ultralarga, per consentire anche a chi abita nelle frazioni più isolate di poter navigare veloci su internet fino a mille megabit al secondo. Giovedì 23 luglio sarà la volta di Terricciola, Capannoli e Vecchiano nel pisano.

Al via dei lavori parteciperà, assieme agli amministratori locali, anche l’Assessore all’innovazione della Regione Toscana, Vittorio Bugli. L’appuntamento è alle 9:30 in piazza Matteotti a Terricciola, quindi alle 10:30 in località Santo Pietro Belvedere in via Vincenzo Bellini nel comune di Capannoli e alle 12:00 a Vecchiano in via Vespucci.

I lavori, finanziati dalla Regione Toscana, rientrano nella gara che ha vinto Open Fiber e che permetterà di realizzare una rete pubblica in fibra ottica che l’azienda, che l’avrà in concessione per venti anni, metterà a disposizione degli operatori privati interessati.

La Toscana è stata tra le prime in Italia ad impegnare risorse pubbliche e a mettersi al lavoro per portare la banda larga e poi la banda ultralarga nelle cosiddette ‘aree bianche’, ovvero i territori dove, per i i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso, e dichiarato, di non voler investire. I lavori realizzati da Open Fiber, finanziati con 55 milioni di risorse regionali, permetteranno di realizzare una infrastruttura che ne vale duecento.