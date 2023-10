Integrazione stranieri: opportunità e progetti in un incontro a Firenze

Al centro dei lavori il ciclo 2021-2027 del Fondo asili migrazione e integrazione

I progetti per l’integrazione delle persone straniere e le opportunità di finanziamento per il territorio toscano previste dal FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione: è questo il tema di un incontro in programma domani, giovedì 19 ottobre a Firenze presso il Fuligno, via Faenza 48.

L’incontro sarà rivolto in particolare a Enti locali, società della salute, enti del terzo settore in quanto potenziali destinatari dei progetti FAMI nuovo ciclo, 2021-2027.

L’appuntamento sarà introdotto, inizio alle ore 9:30, dagli Assessori regionali Serena Spinelli, politiche sociali, e Stefano Ciuoffo, immigrazione, e dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni, in qualità di Presidente ANCI Toscana e di delegato immigrazione dell’ANCI nazionale.

Seguiranno gli interventi di esperti e tecnici anche attraverso tavoli di confronto dedicati a tre ambiti: salute, inclusione socio-lavorativa e minori.

I lavori si concluderanno a fine mattina.