Incendio nell’area di pregio di Panna a Barberino di Mugello (FI)

In azione due elicotteri

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dal primo pomeriggio di oggi 29 giugno è in atto un incendio in località Villa Erbaia Montecarelli nel comune di Barberino di Mugello (FI).

Le fiamme interessano una zona densamente boscata che fa parte dell’area di pregio naturalistica di Panna.

Le prime segnalazioni sono giunte alla sala operativa intorno alle 14:00 poiché la colonna di fumo era ben visibile da Barberino e dal lago di Bilancino.

Impegnate a terra ci sono sei squadre di volontariato antincendio e operai forestali dell’Unione dei Comuni del Mugello sotto il coordinamento di un direttore operazioni. Dall’alto due elicotteri del sistema regionale antincendio aiutano nel contenimento delle fiamme.

Si ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.