Inaugurata a Salerno la mostra ‘Klimt Virtual Experience and Images’

L’esposizione sarà visitabile fino al 26 febbraio 2023 nella Chiesa dell’Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono stati il Sindaco Vincenzo Napoli ed il Presidente del Consiglio Comunale, Dario Loffredo ad inaugurare a Salerno, nella Chiesa dell’Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia, l’evento ‘Klimt Virtual Experience and Images’.

Per tutti, da qualche giorno, la possibilità di effettuare uno straordinario viaggio nel mondo di Gustav Klimt. Un emozionante percorso interattivo con il patrocinio del Comune di Salerno, promosso dalla ProCulTur e prodotto e organizzato dalla Alta Classe Lab con la Next Event.

Una manifestazione che, fino al prossimo 26 febbraio 2023, condurrà i visitatori nell’affascinante mondo del famoso pittore austriaco considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese.

Un’esperienza totalizzante divisa tra il reale e il virtuale, alla ricerca di emozioni nuove insieme all’opportunità di aprire la mente a sensazioni mai provate prima. A completare l’allestimento anche un’area pronta a lasciare spazio alla creatività seguendo lo stile Klimt, con il novello artista aiutato da tutorial esplicativi, libero di decidere tra il portare a casa il suo disegno o lasciarlo ai posteri che prenderanno parte all’iniziativa.

Per tutti i partecipanti, grazie alla tecnologia VR, l’eccezionale opportunità di immergersi a 360° nei colori e nelle atmosfere dell’artista viennese, vivendo all’interno dei quadri stessi. Con il supporto degli oculus, strumento di ultimissima generazione per il mondo virtuale, si potrà rivivere tutto l’incanto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Klimt.

Sarà impossibile non carpire a pieno il senso del pensiero del famoso pittore e il suo stato d’animo. Le sue opere prenderanno vita in vividi dettagli attraverso un percorso in cui si potrà gustare in pieno tutto il senso e la profondità di un’arte impareggiabile.

Con un biglietto di €8,00, acquistabile direttamente al botteghino o su Go2 e Ticketone, la manifestazione immersiva è pronta per interagire con l’osservatore accompagnandolo per mano tra i colori e i meandri psicologici di uno degli artisti più amati e famosi di tutti i tempi.

Per informazioni e contatti telefonare ai numeri 3276628055 – 3887511676 oppure scrivere a claudionurra@icloud.com.

Orari d’ingresso dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Festivi, prefestivi e venerdì, sabato e domenica dalle ore 16:00 alle 22:00.