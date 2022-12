In Campania polo di eccellenza sviluppo dispositivi medici innovativi

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovi stabilimenti produttivi per le farmaceutiche della regione e numerose assunzioni di profili specializzati: la Campania, negli ultimi quattro anni, è diventata sempre più un punto di riferimento per la produzione di medical devices e filler iniettabili a base di acido ialuronico.

Un progresso importante, con riflessi su economia e occupazione locale, che è anche frutto del Contratto di Sviluppo Altergon Italia, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite di Invitalia, nel 2018.

È in Irpinia, infatti, a Morra de Sanctis, la sede di Altergon Italia, leader europeo nella produzione di cerotti medicati Hydrogel, specializzata nel campo delle applicazioni transdermali e delle biotecnologie industriali, utilizzate dall’industria farmaceutica.

La società è capofila del progetto che ha visto il coinvolgimento di altre realtà di eccellenza del territorio campano, come Farmaceutici Damor SpA, Alfa In-Struments srl e Techno-Bios srl.

Importante anche il contributo degli Atenei: Università della Campania Vanvitelli – Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università Federico II – Dipartimento di Scienze Chimiche e Dipartimento di Farmacia, Università di Salerno – Dipartimento di Farmacia.

Coordinatore del progetto è il Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet.

Il programma di investimenti si è tradotto nella realizzazione e/o ampliamento di impianti per la produzione e lo sviluppo di nuovi dispositivi medici caratterizzati da elevata innovatività: plaster medicali, nuove tecnologie transdermiche, filler e iniettabili, kit diagnostici, creme, colliri e strumentazioni biomedicali.

Spiega Amleto D’Agostino, Amministratore unico del Centro di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet:

Il progetto di Ricerca e Sviluppo, grazie alle sinergie create tra le imprese e le università coinvolte, ha consentito di sviluppare nuovi dispositivi medici, tra cui disposables come cerotti e garze, kit per la diagnostica in vitro, colliri e strumentazioni biomedicali.

Altergon è da sempre nostro partner e con grande soddisfazione abbiamo partecipato alla crescita e allo sviluppo delle attività dell’azienda, fin dal 2004 con la messa in esercizio del primo impianto di produzione biotecnologica di acido ialuronico.