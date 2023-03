‘Il mondo magico’: teatro per bambini da 6 anni in su

Lettura – spettacolo di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele il 26 marzo al Centro Aggregazione Giovanile di Spongano (LE)

Domenica 26 marzo, ore 18:30, una serata all’insegna della magia e della bellezza, per sognatori dai sei anni in su.

Ultimi Fuochi Teatro continua ad attraversare la letteratura per ragazzi proponendo letture – spettacolo al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE).

‘Il mondo magico’ è un’immersione nel genere fantasy che tiene il pubblico con il fiato sospeso chiamandolo a immaginare universi impensabili. Una palestra per l’utopia e i sogni di cui bambini e ragazzi sono i più fervidi e ostinati sostenitori.

Attraversando le storie fantastiche si scopre, si cresce, si incontrano personaggi in fondo simili a noi.

Lettura spettacolo di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele | Produzione Ultimi Fuochi Teatro

Per ragazzi dai 6 anni in su

Durata: 50 minuti

Dove: Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII – Spongano (LE)

Quando: domenica 26 marzo – ore 18:30

Prenotazioni tel. 388-1271999 – infoultimifuochi@gmail.com

La compagnia

Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in Salento.

Hanno creato performance site – specific e spettacoli per il teatro e ideato ‘Ultimi Fuochi Festival’, un festival di teatro al tramonto in luoghi naturali segreti, e ‘La rivoluzione dei libri’, un progetto di promozione della lettura che prevede gruppi segreti e un percorso di QR code audio letterari.