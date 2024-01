Il Maestro Mangone dona un capolavoro a Telethon: ‘Piazza Navona’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Maestro Fernando Alfonso Mangone ha reso omaggio alla serata di beneficenza a favore di Telethon donando una sua opera d’arte, un quadro che raffigura la suggestiva Piazza Navona.

L’evento, organizzato con grande impegno e successo dalla Fondazione Telethon – Sezione di Battipaglia (SA), con la preziosa collaborazione della Fondazione ‘Maria Rosaria Santese’, ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori desiderosi di contribuire alla ricerca sulle malattie rare.

Sono profondamente onorato di poter contribuire alla nobile causa di Telethon attraverso la mia arte.

La decisione di donare il mio quadro raffigurante Piazza Navona è nata dal desiderio di offrire un simbolo tangibile di speranza e solidarietà a coloro che lottano contro le malattie rare.

La bellezza e l’armonia che cerco di trasmettere attraverso le mie opere trovano un nuovo significato in questa occasione, poiché diventano strumenti per sostenere la ricerca scientifica e per diffondere consapevolezza sulla necessità di investire nella salute di tutti.

Credo fermamente che ogni contributo, grande o piccolo, possa fare la differenza nella vita delle persone colpite da malattie rare e delle loro famiglie. Spero che il mio gesto possa ispirare altri a unirsi a questa causa e a lavorare insieme per un futuro migliore, in cui la ricerca e la solidarietà possano illuminare il cammino verso la guarigione e la speranza.