Il Lazio debutta a Slow Wine Fair 2024

Con Slow Wine Fair il Lazio inaugura la stagione delle fiere del vino.

Siamo a Bologna per promuovere le nostre eccellenze enologiche, celebrando allo stesso tempo la tradizione, l’artigianalità e la sostenibilità che caratterizzano la nostra viticoltura.

Il Lazio è terra di grandi vini.

La nostra tradizione millenaria trova espressione nel lavoro di centinaia di aziende, che compongono la spina dorsale di un settore straordinario, con margini di crescita importanti, anche in relazione alle potenzialità turistiche che sta manifestando.

Considerando che a Slow Wine Fair il Lazio inaugura un nuovo format riguardo la promozione del vino, ci auguriamo vivamente che questa fiera inauguri una stagione di crescita e di successi per la nostra enologia.

Dal canto suo il Commissario straordinario di ARSIAL, Massimiliano Raffa, ha commentato:

A Slow Wine Fair vogliamo raccontare il Lazio delle produzioni di qualità, dei maestri del gusto, dei territori dalla grande tradizione enologica e delle giovani imprese.

Con una nuova campagna di comunicazione e una strategia rinnovata, che invita a esplorare il nostro vino e il nostro territorio, siamo qui per affiancare le imprese che giorno dopo giorno stanno costruendo il futuro della viticoltura laziale.

Vogliamo promuoverle sui mercati con l’obiettivo di migliorarne il posizionamento, con la convinzione che solo attraverso azioni mirate ed efficaci, sia possibile, in un segmento competitivo come quello del vino, far emergere i valori e la qualità che il sistema Lazio è già in grado di esprimere.