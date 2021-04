Il Campionato Italiano Giovanile di Debate entra nella fase finale

La classifica finale del Girone Unico ha assegnato i 16 pass per l’accesso agli ottavi di finale

Con la disputa del quarto round si è concluso il Girone Unico del Campionato Italiano Giovanile di Debate, organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia, il patrocinio di Commissione Europea e Parlamento Europeo e la media partnership di ANSA, Rai Cultura e Rai Scuola.

Le 46 squadre si sono sfidate sulla stessa mozione del round precedente – L’Unione Europea dovrebbe rendere prioritaria la realizzazione del modello degli Stati Uniti d’Europa – ma sostenendo la posizione opposta a quella allora rappresentata.

Al termine delle gare la classifica è ormai definitiva, con le prime 16 posizioni che garantiscono l’accesso alla fase finale a eliminazione diretta.

Ecco dunque i nomi delle squadre che si ritroveranno il 26 e 27 aprile agli ottavi di finale e gli accoppiamenti:

I Leoncini di Sant’Eramo in Colle (BA) vs. Camillini di Torino

Topicspitters di Castellana Grotte (BA) vs. IIS Mosè Bianchi Blue di Monza

Ulivi1 di Parma vs. Baruffi Ceva di Ceva (CN)

I Magnifici Canudo di Gioia del Colle (TA) vs. Bazinga! di Busto Arsizio (VA)

Pandoro di Varese vs. Zazie di Gallarate (VA)

Zipangulu di Torino vs. The Mangino’s Challengers di Pagani (SA)

Cosimo de Giorgi di Lecce vs. Argomentasi di Roma

Galilei Blu di Pescara vs. Confuto ergo sum di Termoli (CB)

Gli ottavi di finale, come anche le semifinali, saranno a tema impromptu. Secondo questo format – senz’altro il più impegnativo per i debater – la mozione verrà comunicata alle squadre solo un’ora prima del dibattito e solo in quel momento verranno assegnate per estrazione le posizioni pro e contro.

I quarti di finale e la finale saranno invece a tema preparato, solo le posizioni vengono assegnate poco prima del dibattito, la mozione è nota da settimane, e le mozioni sono già ufficiali: la finale si svolgerà sulla stessa mozione dell’ultimo round – realizzazione del modello degli Stati Uniti d’Europa – mentre la mozione dei quarti sarà: Il Presidente della Commissione Europea dovrebbe essere eletto tramite voto popolare diretto.

Come da due round a questa parte, infatti, in questa fase finale del Campionato tutte le mozioni saranno basate su tematiche legate all’Unione Europea grazie al supporto di Commissione Europea e Parlamento Europeo.

