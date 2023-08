I Pink Floyd Legend a ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’

‘Atom Heart Mother’ dal vivo con coro e orchestra il 12 agosto nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Per tutti, ‘il disco della mucca’ (vedi la copertina). Capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, ‘Atom Heart Mother’ è al centro del concerto dei Pink Floyd Legend, sabato 12 agosto, ore 21:15, alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (LU), nell’ambito del festival ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’.

I Pink Floyd Legend proporranno l’esecuzione integrale della suite insieme a un grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro e composto dalla Legend Orchestra & Choir e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì.

Nelle due ore di concerto non mancheranno altri, grandi, successi della band inglese, eseguiti nella formazione a 9 elementi ed accompagnati da video d’epoca su grande schermo, laser e disegni di luce, in perfetto stile Floyd.

I biglietti – 26,45 euro a 40,25 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it – tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana – tel. 055.210804.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco, piazza delle Erbe, tel. 0583 641007, e Fidelity Tours, via Baccanelle.

Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. Info tel. 334-6167210.

‘Atom Heart Mother’ si snoda attraverso combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Alla realizzazione della suite collaborò il compositore inglese Ron Geesin, con il quale i Pink Floyd Legend hanno sottoscritto un sodalizio artistico suggellato dalla presenza dello stesso artista, al pianoforte, nell’indimenticato concerto alla Cavea del Parco della Musica di Roma, l’anno passato, davanti a 3.000 spettatori.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi, voce e basso, Alessandro Errichetti, voce e chitarre, Simone Temporali, voce e tastiere, Paolo Angioi, chitarre, basso e cori, ed Emanuele Esposito, batteria.

Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. In attività dal 2005, sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie allo studio approfondito delle partiture e dei live della storica band inglese.

Tra tanti tour e centinaia di concerti, impossibile non ricordare l’esecuzione integrale dell’album ‘The Final Cut’, nel 2015, in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco di Anzio, alla presenza di Roger Waters.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ continuerà martedì 15 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana con il concerto all’alba di Simone Graziano.

In arrivo nei prossimi giorni Edoardo Bennato, Max Angioni, Alice canta Battiato e l’Omaggio a Morricone dell’Ensemble Le Muse.

Parcheggi, navette, indicazioni

Saranno disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 sarà in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583 641007, e usufruire di un servizio di trasporto assistito dal parcheggio di Piazzale C. Chiappini. Modalità e orari del suddetto servizio saranno concordati tramite appuntamento telefonico con i diretti interessati.

Festival in sinergia

Navette, parcheggi speciali, centinaia di addetti pronti ad assistere il pubblico: a rendere possibile ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ è una macchina organizzativa complessa e ormai rodata, che nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso. Media partner Noi Tv e Radio Bruno.

Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Info tel. 0583-641007 / 334-6167210, nei giorni di spettacolo dalle ore 18:45, www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.