I giochi da tavolo sbarcano su smartphone e PC: tanti titoli per tutti

Alzi la mano chi non ha mai organizzato una serata con familiari e amici da trascorrere giocando in compagnia!

I giochi da tavolo accompagnano i nostri momenti di divertimento e relax sin dall’antichità, svolgendo un importante ruolo anche a livello sociale: con l’evoluzione digitale, questa categoria ludica sta vivendo una seconda giovinezza, grazie alla diffusione di piattaforme che riproducono i titoli più amati in versioni da utilizzare tramite dispositivi mobili. Ecco alcuni dei più interessanti.

Dal Risiko! al Monopoly, i grandi classici diventano digitali

Nella categoria dei giochi da tavolo rientrano titoli di vario genere, che spaziando dalla logica alla strategia riescono a riunire persone appartenenti a diverse fasce di età nel segno del divertimento.

Come dimostrato dai vari ritrovamenti in giro per il mondo, già le civiltà antiche, come quelle egizia, greca e romana, utilizzavano questo tipo di passatempi in famiglia o con gli amici e alcuni di questi richiamano alla mente – magari con qualche adattamento nel corso dei secoli – svaghi tuttora esistenti: ciò dimostra quanto i giochi da tavolo facciano parte della quotidianità e quanto sia forte il loro impatto anche a livello sociale e di costume.

Dama, scacchi, backgammon sono solo alcuni esempi di giochi da tavolo che hanno attraversato i secoli fedeli alla loro natura, ma che non sono tuttavia rimasti indenni alla rivoluzione digitale: negli store dedicati al download delle app per dispositivi mobili, è facile infatti trovare passatempi di questo tipo da utilizzare su smartphone e tablet, magari con il piacere di sfidare altri utenti reali connessi online.

Accanto a questi, però, troviamo anche grandi classici dello scorso secolo, come per esempio il Risiko!, un gioco di strategia che vede diversi contendenti sfidarsi nella conquista dei vari territori presenti sul tabellone.

Sbarcato in Italia nel 1968, il Risiko! è oggi tra i protagonisti sul web grazie a un portale ufficiale su cui è possibile non solo acquistare la versione fisica del gioco ma anche partecipare ai campionati online. Sebbene non sia ancora disponibile un’app ufficiale, Risiko! incolla allo schermo del PC migliaia di utenti ogni giorno, rappresentando uno dei titoli più amati in assoluto di questa categoria.

Impossibile poi non citare il Monopoly, il famoso gioco da tavolo in cui vince chi riesce a costruire case e alberghi e a far fruttare il proprio capitale meglio rispetto agli avversari. Per chi ha amato questo titolo nella versione classica, sicuramente da non perdere è quella digitale realizzata da Ubisoft, alla quale si affiancano quelle non ufficiali presenti su altri portali e app che ricalcano, in maniera più o meno fedele, il vero Monopoly.

I giochi di carte più amati in versione digitale

Molte sono anche le persone che utilizzano lo smartphone per giocare a carte, prendendo parte a tavoli virtuali del tutto simili a quelli che si potrebbero creare a casa, in un bar o in una sala gioco. Anche in questo caso esistono opzioni per tutti i gusti, che riprendono i giochi di carte più tradizionali, come la scopa o la briscola, oppure quelli tipici dei casino nelle varie modalità di gioco, come nel caso del blackjack 21+3 o del poker in ogni sua forma.

Quando si parla di giochi di carte è possibile fare riferimento alle proposte di vari operatori del settore più o meno specializzati. Se pensiamo, per esempio, al mondo dei casino, oggi sono disponibili numerose piattaforme e app dedicate esclusivamente a questa tipologia di giochi, sulle quali è dunque possibile utilizzare tutti gli svaghi che trovano normalmente spazio nelle sale più famose del mondo, semplicemente connettendosi a internet da PC e smartphone.

Per chi invece ama il sapore della tradizione tutta italiana, basta fare un giro sul proprio app store di riferimento oppure effettuare una ricerca in rete per avere a portata di mano i giochi che hanno fatto storia: che si tratti di carte napoletane, francesi o originarie di altri territori, in pochi minuti ci si può ritrovare attorno al tavolo virtuale con altri appassionati per giocare a scopa, a scala 40, a burraco, ma anche a tressette, briscola e addirittura ramino e sette e mezzo.

Insomma, tutto ciò che si può immaginare pensando ai giochi da tavolo è oggi online: meglio allora non tergiversare e tuffarsi a capofitto nel divertimento senza tempo!