‘I Fuoriclasse’ – III edizione: evento contro l’evasione scolastica

Calcio d’inizio il 27 gennaio con Napoli Futsal, Terzo Settore e istituzioni

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 27 gennaio, alle ore 11:30, si terrà a Napoli la III edizione dell’iniziativa per il contrasto alla dispersione scolastica ‘I Fuoriclasse’, presso il Centro Sportivo Football Club a Secondigliano, organizzata dalle associazioni di promozione sociale Agorà Partenopea e Callysto nell’ambito del progetto Scuola Diffusa.

Una partita di calcio simbolica tra il settore giovanile del Napoli Futsal, squadra ufficiale del Napoli Calcio a 5, contro esponenti del terzo settore e della società civile, in campo insieme per dare un calcio alla povertà educativa ed impegnarsi nelle politiche sociali per il recupero dei giovani a rischio del territorio.

La giornata segna l’inizio dei corsi riservati ai ragazzi a rischio evasione scolastica che grazie a questo progetto saranno recuperati ed impegnati in attività sportive di calcio a 5, musicali con lezioni di pianoforte e chitarra, oltre ad attività di doposcuola.

Un forte segnale di legalità attraverso la presenza di autorevoli esponenti dell’Amministrazione comunale con gli Assessori Antonio De Iesu e Emanuela Ferrante insieme ai Presidenti della Commissione legalità, Pasquale Esposito, e della Municipalità 7, Antonio Troiano, i Dirigenti scolastici Monica Marasco dell’Istituto Giovanni Pascoli 2 e Piero De Luca dell’Istituto Sauro Errico Pascoli, Nicola Caprio, Presidente CSV Centro Servizi Volontariato Napoli, Giovanni Occhino, responsabile del settore giovanile Napoli Futsal, Manuel Fabozzo e Francesco Micera, Presidenti delle APS Agorà Partenopea e Callysto.