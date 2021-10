I casino online in Italia sono legittimi?

Come riconoscere i migliori casino online

Oggi, sempre più giocatori vengono avvertiti dell’importanza di scegliere dei casino online legittimi se vogliono divertirsi.

Bisogna dire che gli organismi di regolamentazione delle attività di scommesse online stanno facendo del loro meglio per combattere duramente contro i siti canaglia il cui unico obiettivo è quello di fregare i giocatori pacifici.

In America, o in qualsiasi altra parte del mondo, gli appassionati di casinò online sono costantemente all’erta per evitare di cadere vittima di siti disonesti. Tuttavia, bisogna dire che l’aspetto legale dei casinò in alcuni paesi è ancora confuso, ed è per questo che a volte è molto difficile distinguere tra i casinò autorizzati in America e quelli che non lo sono.

In questo articolo vorremmo informarvi su tutto quello che dovete sapere sulla legittimità dei casino online dove volete piazzare i vostri soldi.

Attenzione! Giocare in un casino legale è una necessità e non una scelta se non vuoi essere vittima di truffe o di qualsiasi altra forma di delusione. Pertanto, si consiglia di prendere davvero in considerazione tutte le informazioni che forniamo in questo articolo. Inoltre, controllare le recensioni dei casinò da www.miglioricasinoonline.info è utile per selezionare quelli legittimi.

Legislazione e siti di scommesse

La legislazione sul gioco d’azzardo è piuttosto particolare. Infatti, prima del 1969, era possibile scommettere solo sulle corse dei cavalli e sulle lotterie di beneficenza. Tutte le altre opzioni di intrattenimento che conosciamo oggi, come le slot machine, il poker, la roulette, il blackjack, il baccarat e altre, non erano disponibili a quel tempo. Secondo il codice penale, sarebbe illegale aprire uno stabilimento di gioco d’azzardo. Tuttavia, sono state approvate delle leggi che permettono ad alcune province di decidere il destino delle attività di gioco d’azzardo online nel loro territorio. Detto questo, la legalità del gioco d’azzardo dipende interamente da dove si vive.

La sicurezza è la chiave per evitare le truffe nei casinò online

Ecco perché la cosa più importante è scegliere un sito di casino online affidabile per giocare senza correre enormi rischi di frode. Su Internet, non ci sono frontiere definite, quindi un sito può essere illegale e situato alla fine del mondo pur essendo accessibile in inglese!

Dovresti quindi controllare tutto, compresa la loro licenza e il loro regolamento prima di iscriverti. I casino online hanno una cattiva reputazione a causa dei numerosi rischi di truffa.

Naturalmente, i casinò falsi non si limitano ad adescare i giocatori con bonus falsi, ci sono anche un sacco di cose disoneste come tassi di payout falsi, giochi gratuiti distorti, favoritismi secondo i giocatori, vincite mai pagate, ecc. Ma la lista è ancora più lunga se si contano i pericoli correlati! Per esempio, malware, spam, molestie, furto di dati personali e loro rivendita, o ancora peggio, hacking delle transazioni bancarie, soprattutto al momento del deposito iniziale di una scommessa con carta di credito.

Come riconoscere un casinò online legittimo?

Come abbiamo detto, giocare in un casino online legale non è una scelta, ma un obbligo. Non considerare la legittimità di una piattaforma di gioco online significherebbe esporsi a rischi enormi. I migliori casino online legali sono quelli che garantiscono affidabilità ai loro clienti.

In questi stabilimenti, puoi divertirti al massimo senza temere per il tuo denaro o per la sicurezza dei tuoi dati personali.

Ecco le cose importanti da considerare quando si cerca un casino legale:

Accreditamento

Un casino online legale per gli scommettitori deve avere una licenza di gioco riconosciuta nel paese. Ci sono diverse giurisdizioni che rilasciano accreditamenti ai casino. Tra queste, le più note sono Loto-Québec e la Kahnawake Gaming Commission.

Quest’ultima è la più popolare tra i proprietari di casinostranieri legali, poiché è una garanzia di affidabilità in tutto il mondo. È consigliabile controllare l’indirizzo postale e i contatti telefonici del casino accanto all’avviso legale.

Recensioni degli scommettitori

Le recensioni degli scommettitori parlano sempre molto della legittimità di un sito. Un casino legittimo dovrebbe offrire giochi equi, bonus affidabili, una forte sicurezza, un servizio clienti qualificato e molto altro.

Se le recensioni degli scommettitori su un sito non sono favorevoli in questo senso, non è un casino legale e sicuro. Dovrete considerare tutti questi criteri per determinare se un casino è legale o meno.

Entrando più nel dettaglio, ecco una lista di controllo completa:

Controllare che un casino sia certificato dall’agenzia internazionale eCOGRA è un modo per garantire l’autenticità e la sincerità di un sito.

Verificare che l’operatore sia conforme al GDPR (General Data Protection Regulation).

Assicurati che i giochi di casino offerti siano timbrati da un fornitore di software rispettabile come NetEnt, Microgaming.

Verificare la presenza dell’icona TST (technical systems testing) in fondo alla home page è una prova che la sicurezza del software è garantita. Random si basa sul RNG (per “generatore di numeri casuali”). Il TST sottopone gli algoritmi a tutta una serie di test che determinano la presenza o meno di un RNG di qualità.

Assicuratevi che il casino in questione non sia nella lista nera delle autorità.

Controlla i commenti e le opinioni di altri giocatori, che ti aiuteranno a decidere quale piattaforma usare.

Infine, la protezione dei dati personali e di pagamento è della massima importanza. Questo è un punto particolarmente sensibile per i casino online, perché è necessario affidare loro una grande quantità di dati rischiosi non appena ci si registra. Identità, indirizzo postale, numero di telefono, e anche le vostre coordinate bancarie per effettuare depositi e prelievi.

Il modo più efficace per assicurarsi che un sito sia affidabile da questo punto di vista è controllare se offre connessioni sicure tramite il protocollo di sicurezza SSL, che recentemente è stato rinominato TLS, cioè “Transport Layer Security”. La sigla HTTPS e il lucchetto nella barra dell’URL garantiscono l’autenticazione del servizio nonché la riservatezza e l’integrità dei dati scambiati.

Non esitare a usare un sistema bancario secondario per giocare online invece di dare le tue solite informazioni bancarie direttamente al casino. Un e-wallet o un sistema bancario secondario online con un conto e una carta bancaria dedicati è ingegnoso ma molto poco costoso. Questo ti permette di evitare di inserire dati considerati sensibili pur potendo depositare e prelevare denaro facilmente.

È anche possibile utilizzare una VPN non solo per rimanere anonimi online, ma anche per aggiungere un livello completo di crittografia end-to-end quando ci si connette al sito del casino.

Concludiamo con alcune informazioni di base: optate sempre per una password unica e forte per garantire la protezione del vostro account, se necessario memorizzata in un gestore di password sicuro.

Altri criteri per trovare un buon sito di gioco d’azzardo

A parte l’accreditamento e le recensioni degli scommettitori, ci sono altri fattori che puoi considerare e ulteriori azioni che puoi intraprendere nella tua ricerca del miglior casino online legale. Eccone alcuni.

Consultare i siti di recensioni

Il mondo delle scommesse ha una moltitudine di siti di recensioni come il nostro che sono disposti a guidarvi nella vostra scelta di un casino legale. La maggior parte di loro offre classifiche dei migliori casino online legittimi in base ai propri criteri. Tuttavia, non tutti sono affidabili.

Questo è il motivo per cui dovreste fidarvi del sito miglioricasinoonline in quanto fanno ricerche approfondite per trovare i migliori casino legali con una varietà di giochi e bonus di casinò lucrativi per voi.

Considera le tue preferenze

Meglio dire che alcuni casino legali sono specializzati nell’offrire un solo tipo di gioco. Non è raro vedere piattaforme dedicate unicamente alla roulette o al poker. Allo stesso modo, alcuni casino online legali utilizzano un software disponibile in formato istantaneo, mentre altri optano per versioni scaricabili. In base alle tue preferenze, puoi fare una breve lista del prototipo di casino legale che vuoi ricercare.

Quali sono i servizi offerti dai migliori casino online?

La differenza tra un buon casino legale e uno cattivo sta in gran parte nella qualità delle offerte. E tra queste, ci sono particolarmente:

La gamma di giochi disponibili

Quando i giocatori sperimentano un casino online legale per la prima volta, sono principalmente interessati ai giochi che vengono offerti. I migliori casino legali sono quelli che si concentrano sulla diversità e sulla qualità delle opzioni di intrattenimento. Approfittano anche dei progressi tecnologici per fornire ai loro membri dei giochi che hanno un’eccellente giocabilità.

Opzioni di pagamento

Una delle grandi cose dei migliori casino legali è che forniscono agli scommettitori una ricca selezione di processori di pagamento, che vanno dalle carte di credito ai portafogli elettronici alle carte prepagate e al trasferimento bancario. Inoltre, elaborano rapidamente le richieste di prelievo.

Bonus offerti

Un buon casino legale offre diversi tipi di promozioni (bonus di benvenuto, bonus di fedeltà, bonus sui metodi di pagamento, ecc.) Si prendono anche la briga di offrire offerte senza deposito per aiutare i loro giocatori a tentare la fortuna senza spendere i propri soldi.