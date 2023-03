Ordinanza in vigore dal 06 marzo al 14 aprile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria legati all’evento ciclistico ‘Giro d’Italia 2023’, è stato istituito dal 06 marzo al 14 aprile il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Cristoforo Colombo, carreggiata lato palazzi.

Ordinanza