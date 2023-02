Giovanni Ciriello in finale a 4cLegal Academy

Riceviamo e pubblichiamo.

È Giovanni Ciriello, esperto in Diritto dell’innovazione, il giovane giurista partenopeo che è riuscito a conquistarsi la finale della quarta edizione di 4cLegal Academy, il primo talent show che attraverso sfide, confronti e momenti di formazione mette al centro il nuovo mercato legale.

Dice Ciriello:

Sono molto contento di essere tra i finalisti di questa edizione e ringrazio i giudici che seguendo me e gli altri concorrenti in questo percorso entusiasmante, mi hanno permesso di arrivare in finale.

Non so e non è detto che sia io ad ottenere il titolo di Legal Talent of the Year 2023, ma è grande la soddisfazione per aver raggiunto questo primo traguardo.