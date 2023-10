GiovaniSì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Nato nel 2011, è un sistema di 70 opportunità che finora ha sostenuto la crescita e l’autonomia di oltre 500 mila ragazze e ragazzi toscani con più di 1,4 miliardi di euro di risorse impegnate

GiovaniSì è un sistema di settanta opportunità dedicato ai giovani fino a 40 anni. Nasce nel 2011, e fino ad oggi ne hanno beneficiato oltre 500 mila ragazze e ragazzi toscani con più di 1,4 miliardi di euro di risorse impegnate.

È strutturato in sette aree: tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, lavoro, studio e formazione e GiovaniSì+, partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport.

L’obiettivo principale è favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la facilitazione per l’avvio di start up.

Le opportunità sono legate alle principali dimensioni della vita di un giovane e sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee, programmazione dei fondi FSE+, FESR e FEASR.

Una comunicazione e informazione coordinata ed un modello di governance integrata e trasversale sono gli elementi principali che caratterizzano GiovaniSì.

Nel 2020 la Toscana ha approvato la legge per la promozione delle politiche giovanili regionali, legge regionale n. 81, che prende ispirazione e consolida l’esperienza maturata con GiovaniSì.

Il progetto regionale, gestito da un ufficio dedicato, struttura di Fondazione Sistema Toscana, fa riferimento alla Presidenza della Regione Toscana.