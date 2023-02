Giornata Braille 2023, visite interattive ai musei per non vedenti

Il programma degli appuntamenti in Toscana

In occasione della Giornata nazionale del Braille il 21 febbraio, i “musei welcome” promuovono una serie di iniziative rivolte alle persone cieche e ipovedenti.

Ecco il programma:

Martedì 21 febbraio – ore 15:30, Museo di Geologia e Paleontologia del Sistema Museale di Ateneo: l’iniziativa si configura come una visita secondo uno specifico percorso tattile museale e come occasione per ascoltare e dialogare su tematiche quali l’accessibilità museale e le nuove tecnologie, i diritti e le richieste delle persone cieche e ipovedenti in tema di fruizione museale. Info e prenotazioni: tel. 055-2756444 – email: edu@sma.unifi.it.

Mercoledì 22 febbraio – ore 16:00, Museo Galileo: un’attività teatralizzata rivolta alle persone cieche e ipovedenti incentrata sul tema del viaggio con due grandi ‘viaggiatori’ del passato che si confronteranno: Galileo Galilei e Amerigo Vespucci, entrambi protagonisti di scoperte che hanno segnato svolte epocali, cambiando per sempre la visione del mondo conosciuto.

Il parallelismo tra i nuovi cieli svelati dallo scienziato e le nuove terre esplorate dal navigatore sarà il filo conduttore dello spettacolo. Tra battute esilaranti e racconti sorprendenti gli spettatori potranno vivere la meraviglia di scenari immaginati e divenuti reali, grazie ai progressi delle conoscenze astronomiche e geografiche e delle tecniche per la realizzazione degli strumenti scientifici.

Alla fine dello spettacolo il pubblico sarà coinvolto nella discussione sui valori emersi dal dialogo dei due protagonisti. L’attività infatti è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo VAST, progetto che intende studiare la trasformazione dei valori morali nello spazio e nel tempo.

Info e prenotazioni: tel. 055-265311 – email: info@museogalileo.it.

Sabato 25 Febbraio – ore 10:30, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria: percorso tattile attraverso le collezioni del museo. I partecipanti avranno la possibilità di toccare alcuni dei reperti originali presenti in collezione: un’occasione per scoprire evoluzione dell’uomo, fisica e culturale, attraverso il tatto.

Info e prenotazioni: tel. 055-295159 – email: info@museofiorentinopreistoria.it

L’ingresso a tutte le visite è gratuito per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori.

È necessaria la prenotazione.

