Giani a Siena: ‘Puntiamo sulla crescita della città’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani si è recato oggi, 28 agosto, a Siena per fare il punto sulla nuova organizzazione dell’Ospedale Le Scotte e pianificare, con il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Prof. Antonio Barretta, il cronoprogramma degli investimenti necessari.

A tal proposito Giani ha annunciato:

A novembre ci saranno le prime demolizioni e la conseguente ricostruzione dell’edificio, come prescritto nel progetto esecutivo.

Ho colto inoltre l’occasione per fare il punto della situazione sullo sviluppo sanitario e farmaceutico della città di Siena, puntando in particolare sulla crescita del Biotecnopolo, realtà oggi fondamentale per la città sul piano della ricerca e in grado di poter diventare un riferimento internazionale.