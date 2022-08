Gezziamoci 35: masterclass e concerti di Onyx Group e Kruptai Quartet

Imperdibile appuntamento il 20 e 21 agosto a Grottole (MT)

Riceviamo e pubblichiamo.

Questa estate il Gezziamoci 35 dell’Onyx Jazz Club non è solo concerti ma anche formazione alla musica.

Nelle giornate del 20 e 21 agosto a Grottole, sulla collina materana, sarà organizzata, infatti, la II edizione del Campus musicale estivo con la partecipazione di alcuni tra i musicisti jazz più apprezzati nel panorama nazionale e internazionale.

L’artista rappresentativo di questa seconda edizione sarà il sassofonista e clarinettista toscano Nico Gori, affiancato dal batterista lucano Pasquale Fiore e dal pianista Daniele Gorgone.

Le due giornate saranno articolate in seminari per musicisti e cantanti che si terranno in mattinata nel Centro culturale Gerardo Guerrieri e in piccole lezioni concerto aperte al pubblico, in programma nel pomeriggio nel centro storico.

Nel dettaglio, i seminari saranno suddivisi in lezioni sull’improvvisazione tenuti da Nico Gori, seminari di batteria e ritmica guidati da Pasquale Fiore e musica d’insieme con Daniele Gorgone, assistiti dai musicisti dell’Onyx Jazz Club Kevin Grieco e Rossella Palagano.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 393-0670500.

Le due giornate si chiuderanno con i concerti alle 21:00 in Largo Carlo Cecere.

La prima serata vedrà protagonisti i partecipanti della masterclass insieme alla band ospitante dell’Onyx Group, con Rossella Palagano, voce, Kevin Grieco, chitarra, Simone Tritto, contrabbasso, Graziano Pennetta, batteria.

Nella seconda serata, Gori, Fiore e Gorgone si uniranno al contrabbassista Giuseppe Venezia, per esibirsi nella formazione Kruptai Quartet.