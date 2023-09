GEP 2023: tutte le iniziative in programma nei musei DRM Campania

Il programma degli eventi del 23 e 24 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 torna il consueto appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale organizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione UE, promossa in Italia dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione generale Musei.

La Direzione regionale Musei Campania partecipa alle GEP, promuovendo nei musei e siti archeologici della regione aperture straordinarie e iniziative dedicate al tema 2023 ‘Patrimonio InVita’, organizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio in una prospettiva di rete culturale inclusiva e diffusa.

Nelle giornate del 23 e 24 e la sera di sabato 24 settembre, i luoghi della cultura campani propongono iniziative dedicate a tutti i visitatori che, partecipando agli eventi in programma, dalle visite guidate ai laboratori didattici, dagli spettacoli ai concerti, dagli incontri alle mostre, potranno vivere e sperimentare esperienze di visita suggestive, anche in orari inconsueti, alla scoperta e riscoperta del patrimonio culturale, dal più prossimo a quello meno noto.

Agli eventi in programma si accederà con orari e costi ordinari nelle giornate del 23 e del 24 settembre, mentre le aperture straordinarie serali di sabato 23 avranno il costo simbolico di 2 euro, al consueto costo simbolico di 1 euro si aggiunge il contributo, anch’esso di 1 euro, per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna e Marche, come previsto dal D.L. 105/2023; restano comunque applicate le agevolazioni e gratuità previste dalla normativa vigente: https://cultura.gov.it/agevolazioni.

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito della Direzione regionale Musei Campania e nelle pagine dedicate alla manifestazione sul sito MiC, oltre che sui social dei luoghi della cultura aderenti.

Vi invitiamo a seguire le iniziative anche sui canali social di riferimento (@EHDays | @museitaliani | @drmuseicampania) e a condividere le vostre GEP con gli hashtag ufficiali: #GEP2023 | #EuropeanHeritageDays | #GiornateEuropeeDelPatrimonio | #MiC | #museitaliani | #drmuseicampania | #museicampani

Programma