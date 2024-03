‘From Caserta’, presentato il primo festival diffuso in città

Riceviamo e pubblichiamo.

Il nostro è un festival esperienziale diffuso, realizzato attraverso la collaborazione tra tantissime realtà territoriali e istituzionali che con passione e coraggio promuovono da anni cultura, arte, benessere, musica, idee, rappresentando la vera linfa del nostro territorio.

Così Armando Rispoli e Tommaso Zottolo dell’associazione Zero Zero Live. Sono loro gli organizzatori insieme con Show Live del festival diffuso ‘From Caserta’.

L’evento è stato presentato stamattina, 10 marzo, in piazza Vanvitelli a Caserta, presso lo Chalet Genovese.

Presenti il Sindaco di Caserta Carlo Marino, l’Assessore alla cultura Enzo Battarra, il presidente della Confcommercio Caserta Lucio Sindaco e il manager Gianno Genovese. Un progetto che vede coinvolte tante realtà territoriali nella programmazione della kermesse della durata di tre giorni: dal 31 maggio al 2 giugno.

Musica, arte, cultura, sport ed enogastronomia saranno i protagonisti di questo nuovo ambizioso progetto. Concerti, contest, djset in vinile, jam session. E ancora, presentazioni di libri, laboratori per bambini, attività olistiche. E poi, mercatini per collezionisti, artigiani, produttori e hobbisti.

Tanto sport con tornei, esibizioni, decathlon, campi sportivi. E non mancherà il circo di strada con giocolieri, mangiafuoco, clown e danze aeree. Il tutto pensato per far interagire i visitatori.

Tantissime attività saranno organizzate in diverse zone della città, come i Giardini Maria Carolina, il Belvedere di San Leucio, Casertavecchia e le vie del centro storico.

Hanno detto gli organizzatori: